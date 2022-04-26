Мастер-класс от единственной в мире и новая сборная страны: в Казани завершился чемпионат России по синхронному плаванию

В Казани завершился седьмой чемпионат России по синхронному плаванию. На мероприятии с 18 по 22 апреля выступали самые сильнейшие пловцы из разных уголков страны. В качестве почетных гостей перед участниками предстали титулованные спортсмены России и мира Светлана Колесниченко, Варвара Субботина, Александр Мальцев, Майя Гурбанбердиева, Олеся Платонова.

Не обошлось и без появления перед атлетами, у которых все еще впереди, выдающейся синхронистки современности Светланы Ромашиной. 32-летняя «амфибия» показала мастер-класс юным пловцам, а также пообщалась с ними и раздала автографы всем желающим.

«Хочется, чтобы синхронное плавание развивалось в регионах. Мне нравится, как оно развивается здесь — в Казани, в Татарстане. Хочется, чтобы и другие регионы также развивались, для этого нужны бассейны и инфраструктура. Это очень красивый вид спорта. Признаюсь, раньше я считала, что это женский вид спорта, но благодаря мальчикам, которые приходят в синхронное плавание, оно развивается и получает толчок», — цитирует звезду спорта официальный сайт Федерации синхронного плавания.

На чемпионате стало известно, что состав национальной сборной по синхронному плаванию изменился. Светлана Ромашина, к сожалению для спорта, не вошла в него — сейчас единственная в мире обладательница семи золотых олимпийских медалей решила сосредоточиться на семье. Но не исключила, что вернется в спорт.

Также из состава выбыли прежние звезды синхронного плавания — Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Алла Шишкина и Мария Шурочкина, которые блистали на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Из «старичков» остались только Светлана Колесниченко и Варвара Субботина. Окончательный список синхронистов, вошедших в команду России, станет известен в ближайшее время.

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