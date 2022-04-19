Чемпионат России по синхронному плаванию стартовал в Казани

Затем во Дворце водных видов спорта пройдут главные старты страны на длинной воде.

Сильнейшие синхронисты страны собрались в эти дни в Казани. Здесь 18 апреля стартовал чемпионат России по синхронному плаванию. Он будет проходить до 22 апреля во Дворце водных видов спорта.

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В главных стартах участие принимает порядка 300 пловцов из 11 регионов страны. Также на мероприятии заявлены гости из-за границы — сборная Беларуси. Кроме того, в программе также — выступления титулованных чемпионов страны и мира Светланы Колесниченко, Варвары Субботиной, Александра Мальцева, Майи Гурбанбердиевой и Олеси Платоновой.

Следом за синхронистами покорять стихию в Казани будут пловцы на длинной воде. Чемпионат России пройдет с 24 по 29 апреля. Эти старты должны были стать отборочными для чемпионата мира и Европы. Вместо них (россияне в этом году отказались выступать на всех мероприятиях FINA) атлеты будут бороться за право стать участниками Кубка содружества, который будет проходить в июле в Татарстане.

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