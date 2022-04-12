Завершает карьеру? Юлия Ефимова пропустит чемпионат России по плаванию

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр, бронзовый призер Олимпиады-2012, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова не будет участвовать на Чемпионате России по плаванию в 2022 году. Об этом заявил президент Всероссийской Федерации плавания Владимир Сальников.

«Юлии нет в заявке на чемпионат России в Казани. Она никому ничего не сказала, заявку не подала — значит не участвует», — цитирует руководителя сайт «Спорт-Экспресс».

Как выяснилось, пловчиха не подавала заявку на главные старты страны. Кроме того, на связь спортсменка ни с кем не выходит. Чемпионат будет проходить в Казани с 24 по 29 апреля. И о намерениях Ефимовой никому не известно.

В связи с этим встал вопрос, значит ли это, что Юлия Ефимова завершает спортивную карьеру. Но Владимир Сальников и на этот вопрос не имеет ответа.

В настоящее время Юлия Ефимова проживает в США. Девушка 3 апреля отметила свое 30-летие, о чем рассказывала в своих микроблогах. Она активна в Сети, делится снимками с пляжа, где проводит свой отпуск, и, судя по всему, не озабочена тем, что на Родине ее ждали в заявочном списке на Чемпионат.

Раннее стало известно, что российские пловцы отказались от участия во всех соревнованиях FINA до конца года. Какую позицию по отношению к этому решению заняла Ефимова, она не объявляла.

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