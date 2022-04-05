Почему российские пловцы отказались от участия во всех соревнованиях FINA до конца 2022 года

Решение о снятии со стартов было принято в ответ на отстранение спортсменов от чемпионата мира по водным видам спорта.

После того, как олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов выступил с заявлением о том, что не поедет на чемпионат мира по плаванию в Венгрию в этом году в знак поддержки российских спортсменов, ущемляемых со стороны мирового сообщества, Международная Федерация плавания FINA объявила, что отстраняет россиян и белорусских пловцов от соревнований.

Чемпионат мира – 2022 по водным видам спорта пройдет в столице Венгрии Будапеште с 18 июня по 3 июля. Старты по плаванию в бассейне и на открытой воде, прыжки в воду, хай-дайвинг, водное поло и синхронное плавание будут проведены без участия российских и белорусских спортсменов.

В ответ на данное заявление президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что до конца года российские спортсмены снимаются со всех соревнований, запланированных FINA.

«Мы приняли взвешенное решение от имени всех федераций водных видов спорта, исходя из вопроса обеспечения безопасности наших спортсменов», — приводит слова руководителя сайт «Чемпионат».

Такая единогласная мера стала знаком протеста против ущемления россиян и белорусских пловцов на спортивных мероприятиях.

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