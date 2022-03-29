«В знак поддержки спортсменов»: почему олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов бойкотирует чемпионат мира

Одна за другим спортивные федерации отказывают российским спортсменам в участии на соревнованиях разных уровней, ссылаясь на мировые события. Мероприятия, проведение которых было запланировано в России, отменяют и переносят на другие площадки.

больше по теме Санкции добрались до спорта: FINA отменила юниорский чемпионат мира по плаванию в Казани Старты должны были пройти в столице Татарстана в этом году.

Международная федерация плавания не стала исключением. FINA отменила юниорский чемпионат мира по плаванию в Казани. Ранее, в ходе проведения Паралимпийских игр – 2022 в Китае, россиян отстранили от участия.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отреагировал на эти явления. Россиянин у себя в микроблоге сделал официальное заявление о том, что бойкотирует грядущий чемпионат мира в Будапеште.

«В связи со сложившейся ситуации в мире я бы хотел сделать заявление: в знак поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на чемпионат мира 2022 года этим летом. Я считаю, что, теряя конкуренцию, теряется развитие спорта. Как бы грустно это ни звучало, но спорт не может двигаться без достойных конкурентов. Выводы должны сделать федерации о том, в каком направлении они хотят развивать спорт и то ли хотел видеть Пьер де Кубертен, когда инициировал организацию Олимпийских игр, которые должны были объединять людей», — написал спортсмен.

Спустя некоторое время FINA отреагировала на заявление. Федерация приняла решение отстранить российских и белорусских пловцов от данного чемпионата.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в столице Венгрии с 18 июня по 3 июля.

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