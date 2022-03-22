Российские синхронисты победили в общем зачете на этапе Мировой серии

Наши пловцы, как и другие зарубежные коллеги, принимали участие в стартах виртуально.

В течение двух дней, 19 и 20 марта, в США и Канаде проходил первый этап Мировой серии по синхронному плаванию. Его особенностью стал формат – спортсмены со всего мира участие в нем принимали онлайн: пловцы заранее записывали свои программы на видео, отсылали ролик судьям, которые выставляли оценки.

Такой порядок – не новинка, за время пандемии коронавируса его опробовали многие виды спорта.

По результатам всех видов российские синхронисты обошли соперников и одержали победу в общем зачете.

Россияне выступали в нейтральном статусе. 21-летняя пловчиха Варвара Субботина одержала победу в техническом соло, затем вместе с олимпийской чемпионкой Светланой Колесниченко стала первой в программе дуэтов.

Мужское соло лучше всех исполнил россиянин Александр Мальцев. В паре с Олесей Платоновой им не было равных в произвольной программе смешанных дуэтов, как и днем ранее в технической программе с Майей Гурбанбердиевой, сообщает официальный сайт Федерации синхронного плавания.

Блестящие выступления россиян позволили им стать первыми в этапе. Участие в следующих этапах Мировой серии пока под вопросом, несмотря на то, что наши синхронисты могут продолжить выступать в этапах Мировой серии под флагом Международной федерации плавания, то есть как нейтральные спортсмены. А вот Европейская лига плавания отстранила всех россиян от своих стартов после начала спецоперации России на Украине.

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