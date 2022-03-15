Копия Стоцкой: пловчиха Ефимова кардинально сменила имидж

Российская спортсменка перевоплотилась из блондинки в рыжеволосую красавицу к удивлению поклонников.

Многие звезды с наступлением весны захотели перемен и поспешили в салоны красоты. Преобразиться уже успела TikTok-блогер Валя Карнавал, перекрасив волосы из русого в блонд. Сменила оттенок на более яркий и заметный 71-летняя певица Надежда Бабкина — теперь казачка Надя щеголяет с рыжими локонами.

«Золотая рыбка» отечественного плавания Юлия Ефимова тоже захотела перемен. И отправилась к бьюти-мастерам за новым цветом волос. Зеленоглазая красотка решила, что пришла пора примерить огненный рыжий оттенок.

«New style», — написала свое новое фото Ефимова.

Смена имиджа оказалась для подписчиков микроблога Ефимовой очень неожиданной, поскольку красотка не делилась такими планами. Но выбор цвета и результат преображения подписчикам пришелся по душе. Правда, многие тут же увидели сходство пловчихи с другой знаменитой рыжей бестией российского шоу-бизнеса.

«Стоцкая!», «На Стоцкую Настю теперь похожа!», «Я тоже подумала, что Стоцкая! Идет!», Жара», «Ух ты какая!», «Огонь!», «Вау», «Юля, огонь!», «Огненная бестия», «Вау, вам очень идет», «Прекрасная», «Красивые зеленые глаза», «Где Губерниев?», «Красотка!» — пнаписали под фотографией поклонники.

Напомним, Юлия Ефимова — 29-летняя российская пловчиха, ставшая трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

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