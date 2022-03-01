Чтобы дышать полной грудью: как плавание помогает восстановиться после коронавируса

Нагрузка во время водных процедур влияет и на весь организм, и на дыхательную систему.

С начала пандемии коронавируса им переболело огромное количество людей, и эта цифра ежедневно растет. Болезнь бьет по самым разным системам, и практически всегда страдает дыхательная, даже если пневмония у пациента не развилась. Ощущение нехватки кислорода, невозможность вдохнуть полной грудью так или иначе отмечают многие после выздоровления, причем довольно длительное время.

Чтобы помочь организму справиться с этим последствием, врачи рекомендуют заниматься плаванием. Этот вид физической нагрузки действует благотворно в принципе на все системы организма, а на дыхательную особенно, ведь дыхательный объем при интенсивном плавании увеличивается.

«Идет хорошая нагрузка на легкие. А у нас в организме так все устроено: что работает, туда и внимание. Иммунная система туда идет, и клетки, которые будут приводить в порядок сосудистое русло, потому что логика организма подчинена социалистическому принципу «кто не работает – тот не ест». Туда идут глюкоза, кислород в большом количестве», — объясняет врач-терапевт Звонков Андрей Леонидович.

При водных процедурах в бассейне легкие начинают работать в полную силу, очень быстро иммунная система распознает наличие проблемы их функционировании и начинает устранять ее.

«Если вы этот орган не нагружаете ничем, значит он не нужен, считает наш организм. И поддержку ему никакую не окажет. Во время плавания вы активно дышите, организм вас в этом поддерживает, направляет кислород по сосудам. А там — опаньки! – и сосудистое русло повреждено. Тогда туда отправляются «ремонтирующие» клетки – начинается восстановление, приводится в порядок система, и все приходит в норму», — подчеркивает врач.

Когда стоит начинать плавать после ковида? Ограничений здесь нет, просто врач советует прислушиваться к себе в это время как можно внимательнее. И если силы, желание и настроение появляются – можно отправляться в бассейн. Первое время утомляемость будет повышенная, но постепенно вы и ваша дыхательная система будете становиться более выносливыми.

Справка Teleprogramma.pro

Звонков Андрей Леонидович — врач-терапевт, окончил лечебный факультет МГМСУ им. А. И. Евдокимова по специальности «Анестезиология и реаниматология». В прошлом спортивный врач, журналист и писатель. Более десяти лет отдал работе на московской «скорой» помощи, позднее занимался кардиологией и возглавлял службу переливания крови.

Ведущий рубрики «Школа выживания» в еженедельнике «АиФ.Здоровье». Автор нескольких научных работ и множества научно-популярных статей по неотложной помощи, здравоохранению, первой помощи.

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