«Самые неудачные кадры»: олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов показал свою тренировку

25-летний российский пловец Евгений Рылов поделился в своем Instagram кадрами с тренировки. Двукратный олимпийский чемпион 2020 года решил откровенно признаться в том, что и он на дорожке неидеален, и порой даже филонит на тренировках, допуская ошибки.

Рылов поделился видеороликом, на котором запечатлелся в бассейне. Пловец смонтировал его из разных кадров и признался:

«Я всегда к себе строг и тут собрал самые неудачные и позорные кадры! Что вы думаете о моем плавании?».

Поклонники внимательно изучили кадры чемпиона и дали ему обратную связь в комментариях: «Мне бы так неудачно плавать», «А я думала это лучшее», «Женя, Вы — наша гордость. Мой сын равняется на Вас», «Тяжело критиковать технику олимпийского чемпиона. Но косяки бывают у всех. И это норма», «Да уж…кошмар какой-то! Где бы научиться так ужасно плавать! Если серьезно, то это недосягаемый уровень для меня», «Самый скромный олимпийский чемпион!», «Тот случай когда твои неудачные кадры, это наверняка чьи-то лучшие! Плыви, плыви, большая черепаха».

Где именно и какие ошибки допустил на видео Рылов, поклонники просто не увидели. Задачка от олимпийского чемпиона оказалась для его подписчиков чересчур сложной.

Напомним, в 2021 году Евгений Рылов блистал на Олимпийских играх-2020 в Токио (из-за пандемии коронавируса старты были перенесены на целый год). Россиянин стал первым отечественным спортсменом, который в ХХI веке завоевал «золото» на главных стартах планеты, причем, дважды, а также стал вице-чемпионом.

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