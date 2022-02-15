Перенесли, но передумали: в 2022 году пройдет внеочередной чемпионат мира по водным видам спорта

Состоятся старты не в Японии, как изначально планировалось, а в Венгрии.

В начале февраля Международная федерация плавания (FINA) объявила, что 19-й чемпионат мира по водным видам спорта – 2022 в Фукуоке (Япония) будет перенесен на 2023 год. Но через неделю все переиграли.

Изначально старты были запланированы на 13–29 мая 2022 года в японском городе Фукуоке.

Однако из-за продолжающейся уже третий год пандемии коронавируса и возникновении новых угроз из-за вновь возникающих штаммов оргкомитетом было принято решение перенести соревнования на 2023 год.

А чемпионат-2023 в Катаре, в свою очередь, подвинули на 2024 год. Но, по словам президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова, возникла продолжительная пауза в мероприятиях у пловцов и FINA решила заполнить ее внеочередными состязаниями.

«Образовался вакуум в соревнованиях спортсменов водных видов спорта из-за переноса чемпионата мира в Фукуоке на 2023 год, в Японии действуют очень строгие меры из-за пандемии коронавируса. Было много консультаций, и Венгрия выступила с предложением провести чемпионат мира в этом году, что и было поддержано бюро», — приводит слова чиновника сайт «Матч ТВ».

Причем, внеочередное мероприятие получило статус чемпионата мира. И состоится турнир с 18 июня по 3 июля в столице Венгрии, которая не раз принимала соревнования подобного уровня.

При том что Япония сохранила за собой право проведения главных стартов 2022 года в 2023 году.

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