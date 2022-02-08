«Поддерживаю себя в форме»: синхронистка Ромашина опровергла информацию о завершении карьеры

Рекордсменка дала понять, что собирается в Париж на свою пятую Олимпиаду.

32-летняя звезда синхронного плавания Светлана Ромашина опровергла убеждения публики о том, что она завершит в ближайшее время карьеру. В канун Олимпиады-2020 в Токио пловчиха допускала такой вариант с оговоркой «скорее всего». Но теперь дала понять, что из спорта она не ушла.

«Буду смотреть, как дальше будет развиваться ситуация. Я поддерживаю себя в форме», — сообщила звезда подводного танца.

Кроме того, Ромашина намекнула, что вполне возможно будет участвовать в следующей Олимпиаде, которая пройдет в столице Франции в 2024 году.

«Много приходит сообщений в утвердительной форме, что мне надо туда поехать и побить всевозможные рекорды. Но никто не представляет, как тяжело это все дается. Поэтому время покажет», — обтекаемо высказалась пловчиха.

Олимпиада в Токио, состоявшаяся в 2021 году, стала четвертой в карьере синхронистки. И многие поклонники просят Светлану выступить в Париже.

К слову, по итогам Игр в Японии Светлана Ромашина стала абсолютной рекордсменкой синхронного плавания. «Прима отечественного синхронного плавания», как называют спортсменку, обрела статус единственной на планете семикратной олимпийской чемпионкой.

Напомним, что в плавание будущая семикратная олимпийская чемпионка пришла в девятилетнем возрасте из танцев. Ее тренером стала прославленная Татьяна Данченко.

Первый достижения пришли к трудолюбивой пловчихе в пятнадцать лет: спортсменка вошла в состав национальной сборной России, оказавшись самой младшей из спортсменок. В том же году Ромашина стала дважды первой на чемпионате мира в Монреале, а еще через год — завоевывает звание чемпионки Европы.

Первое олимпийское золото появилось в активе пловчихи в 2008 году в Пекине, где команда синхронисток превзошла в мастерстве всех конкурентов.

Кроме того, синхронистка за свою карьеру 21 раз завоевывала звание чемпионки мира и 10 раз становилась чемпионкой Европы. Перерыв в карьере звезда сделала в 2013 году, когда в ее семью «прилетел аист». У девушки родилась дочь Александра. Сейчас Светлана задумывается о втором ребенке.

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