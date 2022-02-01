Лучшая в Нидерландах: 31-летняя трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию завершила карьеру

31-летняя звезда мирового плавания, трехкратная олимпийская чемпионка Раноми Кромовидьойо спустя 16 лет карьеры объявила об уходе из профессионального спорта.

Нидерландская спортсменка обратилась к поклонникам в своем Instagram, сообщив, что покидает плавание.

«Я ухожу из профессионального плавания! После 16 лет лучшего спорта моя плавательная карьера полностью завершена. Плавание навсегда останется моей страстью, но не на профессиональном уровне», — написала Кромовидьойо.

Пловчиха рассказала, что с водой она неразлучна с трех месяцев – бабушка учила ее плаванию еще в домашней ванне, а в четыре годика девочка уже завоевывала свои первые дипломы.

Каким видит свое дальнейшее будущее пловчиха, она пока сказать затрудняется. Но предположила, что могла бы написать книгу, «полную уроков, прекрасных воспоминаний, ценной дружбы и всего, через что я прошла как профи».

Раноми Кромовидьойо — нидерландская пловчиха яванского суринамского происхождения. За 16-летнюю карьеру спортсменка трижды победила на Олимпийских играх, является многократной чемпионкой мира и Европы. Ее конек — 50- и 100-метровые дистанции вольным стилем, также выступает заплывы на спине и баттерфляем. В 2011 году была признана лучшей спортсменкой своей страны.

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