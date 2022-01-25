Смелые дети – счастливый отец: Тимати похвастался, как его двухлетний сынок вслед за сестренкой покоряет океан

Музыкант Тимур Юнусов, наиболее известный как рэпер Тимати, с 2019 года влюблен в серфинг. Артист тогда загорелся идеей собрать вокруг себя целое движение из любителей этого вида спорта и заявил, что будет открывать собственный серф-клуб. В последующие годы бизнесмен не только сдержал свое слово, но и пристрастил к этому занятию своих детей.

Тимати несколько раз в году собирает на серф-кэмп единомышленников со всего мира. Обычно покорять волну компания едет на Мальдивы. С детьми от разных моделей в новогодние каникулы музыкант отправился в Колумбию покорять волну Атлантического океана.

Здесь семилетняя Алиса Юнусова удивила отца не на шутку. Музыкант залюбовался тем, как бесстрашно его отважная наследница ловит волну. И, смахивая скупую мужскую слезу, рэпер запечатлел прокат своей дочки с берега на камеру.

Но и двухлетний сынишка Ратмир не остался стоять в стороне. Мальчик смело расположился на серфе и приехал к берегу, даже ни разу не дрогнув.

«Первый в жизни проезд. Мечта кататься вместе с детьми, провожая закаты в тропических водах, все ближе», — порадовался артист.

Кстати, Тимати ставит на доску не только своих детей. В 2020 году он отдыхал вместе с Филиппом Киркоровым и его детьми. Рэпер смог сделать так, что наследники поп-короля покорили волну, продержавшись долгое время на воде.

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