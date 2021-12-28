Признан лучшим пловцом: Климент Колесников стал звездой чемпионата мира в Эмиратах

Соревнования на короткой воде проходили в Абу-Даби с 16 по 19 декабря.

Победоносно завершился олимпийский год у россиянина Климента Колесникова, выступавшего в составе сборной на чемпионате мира по плаванию на короткой воде (бассейн — 25 м). Соревнования проходили в Абу-Даби (ОАЭ) с 16 по 21 декабря, по итогам пловец был назван лучшим.

21-летний Климент Колесников на прошедших стартах стал обладателем четырех золотых медалей. Сначала в личных стартах он финишировал первым на дистанции 50 м на спине, затем на стометровке комплексом. В заплыве на 100 м на спине пловец стал серебряным призером.

К личным добавились командные. Дважды лучшим Колесников стал в мужских эстафетах: в комбинированной на 4х50 м и в эстафете 4х100 м вольным стилем, а на комбинированной 4х100 м взял бронзу. Таким образом, у Климента Колесникова шесть медалей по результатам выступления в Абу-Даби.

Сам Колесников после соревнований признался, что титул лучшего пловца чемпионата мира для него стал неожиданностью.

«Был удивлен, однако принял как должное. Там можно посчитать все… Но рад, что так вышло. Рад, что заслужил», — рассказал чемпион телеканалу «Звезда» по возвращении со стартов.

Всего российская сборная завоевала 15 наград, из которых 4 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых, сообщает сайт Всероссийской федерации плавания. По итогам чемпионата сборная России оказалась на четвертом месте, после Италии, Канады и США.

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