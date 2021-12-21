Золотой дубль Колесникова и другие медали: как российские пловцы отличились на чемпионате мира

Старты на короткой воде проходят в Абу-Даби в эти дни.

С 16 по 19 декабря в Абу-Даби (Арабские Эмираты) проходит 15-й чемпионат мира по плаванию на короткой воде (в бассейне 25 м). Российские пловцы смогли отличиться на различных дистанциях и даже обновить некоторые рекорды.

В первый же день чемпионами мира в смешанной эстафете 4х100 м стали Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев.

Во второй день соревнований личное «серебро» появилось у двух россиян. Климент Колесников финишировал вторым на стометровке на спине, а Александр Щеголев взял «серебро» на дистанции 200 м вольным стилем. В тот же день в смешанной эстафете 4х50 кролем российские пловцы Владимир Морозов, Андрей Минаков, Мария Каменева и Арина Суркова заняли третье место, уступив победителям 0,42 секунды, сообщает сайт Федерации плавания России.

В третий день чемпионата на пьедестал смогла подняться Анастасия Кирпичникова. Пловчиха стала второй на 800 метрах кролем.

Наиболее успешным для россиян обернулся четвертый день соревнований. Сначала отечественные пловцы в мужской кролевой эстафете 4х50 м завоевали серебряные медали – это Андрей Минаков, Владимир Морозов, Владислав Гринев и Александр Щеголев. Затем Мария Каменева на стометровке комплексом финишировала третьей – эта награда стала первой в копилке личных медалей на чемпионатах мира.

Следом мужская команда, в которую вошли Александр Щеголев, Иван Гирев, Владислав Гринев и Михаил Вековищев, в эстафете 4х200 м финишировала второй.

Триумфально показал себя Климент Колесников, который оформил золотой дубль в личных стартах. Сначала россиянин финишировал первым на 50-метровке на спине. А затем стал чемпионом мира на стометровке комплексом.

Отметим, что состав спортсменов на нынешнем чемпионате мира в короткой воде не включает фамилии олимпийского чемпиона-2020 Евгения Рылова и трехкратного призера Олимпиад 2012 и 2016 гг Юлии Ефимовой.

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