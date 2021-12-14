Спортсмены года: пловец Рылов и синхронистка Ромашина стали «Гордостью России-2021»

В Москве в начале декабря состоялось торжественное вручение национальной спортивной премии. Награда вручается с 2010 года наиболее выдающимся деятелям сферы, которые проявили себя в течение года особыми достижениями.

В женской номинации «Гордость России» лауреатом стала синхронистка Светлана Ромашина. «Золотая амфибия» отечественного синхронного плавания на Играх в Токио стала семикратной олимпийской чемпионкой, единственной в мире — до нее еще никто так триумфально не отличился. Минувшим летом 31-летняя пловчиха в дуэте завоевала «золото», а затем повторила успех в группе.

«Конечно же, мне было очень приятно получить эту награду, к тому же в такой непростой, но при этом очень успешный спортивный год», — написала пловчиха в Instagram.

К слову, триумф российских синхронисток продолжается с 2000 года — каждые летние Игры российские «золотые рыбки» привозят медали высшего достоинства.

Среди мужчин в номинации «Гордость России» лучшим оказался Евгений Рылов. 24-летний пловец впервые за четверть века привез олимпийское «золото» в Россию. Из Токио в копилку спортсмену отправились две медали высшей пробы — на дистанциях 100 м и 200 м, а также командная золотая награда.

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