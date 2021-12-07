Ефимова и Рылов не поплывут: стало известно, кто поедет на чемпионат мира по плаванию — 2021

Почти полсотни спортсменов будут защищать честь страны в Абу-Даби через считанные дни.

В середине декабря в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) будет проходить 15-й чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Старт намечен на 16 декабря. И отечественные пловцы уже начали паковать чемоданы, поскольку имена тех, кто будет представлять страну на итоговых стартах года уже известны.

Федерация плавания России на своем сайте обнародовала состав российской сборной, в которую вошли 45 спортсменов — 18 женщин и 27 мужчин.

Плавать за Родину на главных стартах года на короткой воде (25 м) будут такие титулованные пловчихи, как Анна Егорова, Елизавета Агапитова, Анастасия Маркова, Розалия Насретдинова, Екатерина Никонова, Ника Годун, Мария Каменева, Мария Темникова, Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина, Анастасия Сорокина, Ирина Шваева, Арина Суркова, две Дарьи Устиновых, Дарья Клепикова, Евгения Чикунова, Светлана Чемрова.

Представителями сильной половины стали Илья Бородин, Александр Егоров, Климент Колесников, Александр Жигалов, Александр Кудашев, Александр Харланов, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Егор Доломанов, Михаил Доринов, Николай Снегирев, Олег Костин, Даниил Марков, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Максим Ступин, Андрей Жилкин, Андрей Николаев, Даниил Пасынков, Даниил Шаталов, Павел Самусенко, Кирилл Стрельников, Алексей Ткачев, Данил Семьянинов, Роман Шевляков, Александр Щеголев.

А вот Евгений Рылов, который стал героем отечественного плавания в этом году, принеся два золота на Олимпиаде-2020 в Токио, не поедет на чемпионат мира. 25-летний спортсмен признался, что ему необходима передышка.

«Чтобы я мог хорошо выступать и готовиться к Олимпиаде в Париже, мне нужно немного отдохнуть и восстановиться. Думал, что пройду эти полгода после Токио налегке, но не получилось. Заболел, сорвал адаптацию, не выдержал нагрузку», — признался пловец сайту «Матч ТВ».

Кстати, пропустит чемпионат и «золотая рыбка» Юлия Ефимова. Главный тренер сборной Сергей Чепик объяснил, что пловчиха приняла решение направить силы на подготовку к «длинной» воде.

Известно, что призовой фонд чемпионата мира по плаванию на короткой воде составляет более 2,8 миллиона долларов. В этом году сумма выигрыша за индивидуальные дисциплины возросла на 50%. Кроме того, любому пловцу, установившему мировой рекорд в индивидуальных заплывах, также полагается премия. Она составляет 50 тысяч долларов.

Кстати, параллельно с чемпионатом мира по плаванию в Абу-Даби будет проходить фестиваль водных видов спорта. В рамках него состоятся старты по плаванию на открытой воде. Россию на них представят Кирилл Абросимов, Александр Степанов, Яна Курцева, Екатерина Сорокина.

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