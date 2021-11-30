Команда лучших: россияне триумфально выступили на первом в истории Чемпионате мира по плаванию среди глухих

В польском городе Гливице с 15 по 20 ноября впервые прошел чемпионат мира по плаванию на короткой воде среди глухих спортсменов. Участие в нем приняли 132 спортсмена, представившие 23 страны.

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В состав российской сборной вошли 32 спортсмена из разных уголков России, которые по результатам выступлений заняли первое место в общекомандном зачете. Спортсмены смогли завоевать 65 медалей, из которых 36 – награды высшей пробы, 17 получены за второе место, 12 – «бронза».

Наибольшие успехи на первом в истории Чемпионате мира по плаванию на короткой воде среди глухих спортсменов показали Полина Билалова, которая в шести дисциплинах не только стала первой, но и установила мировые рекорды. Это 400- и 800-метровки вольным стилем, 100 м и 200 м баттерфляем, 200 и 400 м комплексным плаванием.

Пловчиха Ольга Ключникова завоевала пять золотых медалей, показав лучшее время на 50-, 100-, 200-метровке на спине, на 50 м баттерфляем на стометровке комплексным плаванием.

Сильная половина сборной в лице Андрея Живаева (3 «золота», 2 «серебра»), Виталия Оботина (3 «золота»), Дениса Мартыненко (2 золотые и 1 серебряная медали), Марка Трошина (2 «золота», 1 «серебро»), Александра Дятлова (1 «золото», 2 «серебра»), Филиппа Торишний (1 «золота») внесла значительный вклад в общую копилку наград на прошедших стартах.

Как сообщает сайт Сурдлимпийского комитета России, эти соревнования стали этапом подготовки к летним Сурдлимпийским играм-2022, которые пройдут в Бразилии с 1 по 15 мая. Главные старты планеты среди спортсменов с ограниченными возможностями слуха состоятся в 24-й раз.

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