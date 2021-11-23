В Санкт-Петербурге завершился Чемпионат России-2021 по плаванию

В течение нескольких дней сильнейшие пловцы соревновались за звание чемпионов и право поехать на мировые старты.

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по плаванию. Он проходил в Северной столице с 16 по 21 ноября в бассейне Центра плавания. Участие в заплывах приняли почти 850 пловцов из разных уголков страны. Они поборолись за возможность выступить на Чемпионате мира в декабре в Арабских Эмиратах.

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Причем, эти старты, как и многие другие в настоящее время, прошли без присутствия зрителей на трибунах – в период новых ограничений из-за продолжающейся пандемии коронавируса организаторы минимизировали возможные риски.

Всероссийская федерация плавания подвела предварительные итоги главных стартов страны. По итогам пяти дней соревнований в рейтинге лучших спортсменов лидером стала Ника Годун, представляющая Москву. Пловчиха набрала 935 очков FINA за результат на 100 м брассом, обойдя на этой и дистанции 50 м трехкратную призерку Олимпийских игр Юлию Ефимову.

Лидером среди мужчин по предварительным итогам стал 20-летний Павел Самусенко из Мурманской области. У заполярного пловца 940 очков, он стал двукратным чемпионом на нынешних стартах – показал лучшее время на стометровке баттерфляем и взял «золото» на 50 м на спине. В активе у северянина и «серебро» на дистанции 50 м вольным стилем.

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Лидерами по количеству медалей среди территориальных субъектов страны стали Москва (19 наград), второе место у Новосибирской области (11 медалей), «бронза» — у команды Свердловской области (6 наград).

Старты стали отборочным этапом для формирования сборной России, которая отправится в декабре на Чемпионат мира в Абу-Даби. Им предстоит отстаивать честь страны с 16 по 21 декабря 2021 года.

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