Триумф на короткой воде: сборная России по плаванию выиграла медальный зачет на чемпионате Европы

В начале ноября в Казани прошел чемпионат Европы по плаванию на короткой воде.

Россия со 2 по 7 ноября принимала в Казани сильнейших пловцов континента, которые прибыли в столицу Татарстана выяснить, кто достоин звания чемпиона и победы на разных дистанциях на короткой воде.

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Сборную России на соревнованиях представили как прославленные звезды отечественного плавания в лице Евгения Рылова, Климента Колесникова, Марии Каменевой, Владимира Морозова, так и восходящим звездочкам спорта. И все вместе российские атлеты стали победителями в медальном зачете, завершив выступления с 11 золотыми, 5 серебряными, 8 бронзовыми медалями, сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

Кстати, двукратный олимпийский чемпион – 2021 Евгений Рылов остался без личных наград на турнире, удовлетворившись командной бронзой в эстафете 4х50 вольным стилем с Владимиром Морозовым, Владиславом Гриневым и Климентом Колесников.

А вот Климент Колесников на короткой воде блистал. Он оформил золотой хет-трик, став первым на стометровке вольным стилем, на 50 и 100 м на спине. В копилке у него также оказались серебро в комбинированной эстафете 4х50 и бронза в эстафете 4х50 м вольным стилем.

Отличились на короткой воде и российские пловчихи. Более того, они превзошли сильную половину сборной. Лидером заплывов стала Анастасия Кирпичникова, которая трижды стала чемпионкой – на 400, 800 и 1500 м кролем.

На двухсотметровке баттерфляем первой стала Светлана Чимрова, а юная Евгения Чикунова лидировала брассом на такой же дистанции. 16-летняя пловчиха к тому же поделила с эстонкой серебро на стометровке.

На двух эстафетах — смешанной 4х50 и вольной 4х50 — российским четверкам пловчих тоже не оказалось равных.

Кстати, на чемпионате не появились звезды спорта Юлия Ефимова, Антон Чупков, Мартин Малютин. Очевидно, спортсмены решили уделить внимание подготовке к чемпионату мира, который в декабре пройдет в Абу-Даби.

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