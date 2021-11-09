«Я брею все тело»: олимпийский чемпион Рылов рассказал, зачем лишает себя волос перед заплывами

Звезда мирового плавания, 25-летний олимпийский чемпион Евгений Рылов в этом году стал настоящим героем национального плавания. Спортсмен впервые за четверть века привез «золото» с главных стартов планеты, причем, сразу два, а также стал серебряным призером Олимпиады в Токио.
О секретах своего успеха Рылов скромно умалчивает. Простой парень из Новотроицка с самого детства обожал воду и, даже еще не умея плавать, с горящими глазами буквально летел к водоему, чтобы погрузиться в его пучину. Заметив это, родители отдали его в секцию плавания и не прогадали.
Хотя отец Евгения Рылова, Михаил Владимирович, — профессиональный футболист и прочил сына в командный вид спорта. Сам чемпион подчеркивает, что не любит такой спорт, где нужно отвечать за чьи-то ошибки.
«Не люблю, когда кто-то не доигрывает», — подчеркнул Рылов в беседе с Иваном Ургантом в вечернем шоу Первого канала.
А вот «хитростями» Рылов пользуется. И не утаивает их, поскольку уверен, что про них знают все пловцы.
«Это длина шага, скорость темпа, выносливость и максимальная сила», — перечислил слагаемые успешного заплыва атлет.
Кроме того, пловец признался, что лишает себя полностью волос перед стартами.
«Я брею все тело, абсолютная правда», — признался чемпион. И объяснил, как и для чего это делает:
«Насухо, плюс сбриваю еще кожу. Все щиплет. Надо немного раздражение небольшое пустить по коже, чувство воды больше становится для мышц, для головы – и больше сил можешь вложить».
Рылов уверен, что и сопротивление воды уменьшается, когда волосы на теле отсутствуют. Ведь результаты говорят сами за себя.
«Когда я плыву бритый и небритый, разница в возрасте на 1-2 секунды выходит», — заявил пловец.
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