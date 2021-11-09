«Я брею все тело»: олимпийский чемпион Рылов рассказал, зачем лишает себя волос перед заплывами

Звезда мирового плавания, 25-летний олимпийский чемпион Евгений Рылов в этом году стал настоящим героем национального плавания. Спортсмен впервые за четверть века привез «золото» с главных стартов планеты, причем, сразу два, а также стал серебряным призером Олимпиады в Токио.

О секретах своего успеха Рылов скромно умалчивает. Простой парень из Новотроицка с самого детства обожал воду и, даже еще не умея плавать, с горящими глазами буквально летел к водоему, чтобы погрузиться в его пучину. Заметив это, родители отдали его в секцию плавания и не прогадали.

Хотя отец Евгения Рылова, Михаил Владимирович, — профессиональный футболист и прочил сына в командный вид спорта. Сам чемпион подчеркивает, что не любит такой спорт, где нужно отвечать за чьи-то ошибки.

«Не люблю, когда кто-то не доигрывает», — подчеркнул Рылов в беседе с Иваном Ургантом в вечернем шоу Первого канала.

А вот «хитростями» Рылов пользуется. И не утаивает их, поскольку уверен, что про них знают все пловцы.

«Это длина шага, скорость темпа, выносливость и максимальная сила», — перечислил слагаемые успешного заплыва атлет.

Кроме того, пловец признался, что лишает себя полностью волос перед стартами.

«Я брею все тело, абсолютная правда», — признался чемпион. И объяснил, как и для чего это делает: «Насухо, плюс сбриваю еще кожу. Все щиплет. Надо немного раздражение небольшое пустить по коже, чувство воды больше становится для мышц, для головы – и больше сил можешь вложить».

Рылов уверен, что и сопротивление воды уменьшается, когда волосы на теле отсутствуют. Ведь результаты говорят сами за себя.

«Когда я плыву бритый и небритый, разница в возрасте на 1-2 секунды выходит», — заявил пловец.

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