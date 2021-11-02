Климент Колесников обошел всех по количеству медалей на четвертом этапе Кубка мира по плаванию в Казани

30 октября завершилась финальная перед Чемпионатом мира по плаванию трехдневка.

Серия этапов Кубка мира по плаванию на короткой воде FINA завершилась стартами в Казани. На финальных заплывах участие приняли 292 пловца из самых разных уголков планеты.

Среди отечественных спортсменов на четвертом этапе выступили Юлия Ефимова, Климент Колесников, Антон Чупков, Алексей Ткачев, Виталина Симонова, Владимир Морозов, Анастасия Маркова, Анастасия Сорокина и другие.

В первый же день стартов российские пловцы завоевали 14 медалей — два «золота», четыре «серебра» и восемь бронзовых наград. В частности, Юлия Ефимова на дистанции 100 м брассом стала первой, достигнув финиша за 1 мин. 4,56 сек. Кроме того, у нее два «серебра» брассом — на 200-метровке и 50-метровке.

Весь пьедестал по итогам заплыва на стометровке на спине достался россиянам. Первым стал мировой рекордсмен этой дистанции, 21-летний Климент Колесников, который преодолел испытание за 49,47 сек. Вторым стал Павел Самусенко, третьим — Григорий Тарасевич, у которого это уже третья за старты бронза.

К слову, двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников стал лидером по количеству завоеванных в Казани медалей: помимо «золота» на 100-метровке на спине он добыл «серебро» на спине на 50 м и 100 м комплексом, а также «бронзу» на 100 м вольным стилем.

А вот абсолютными победителями общего зачета соревнований россиянам, увы, стать не удалось. По итогам четырех этапов Кубка мира стали пятикратная олимпийская Эмма Маккион (Австралия) и 18-летний вундеркинд из ЮАР Мэттью Сейтс, сообщает Всероссийская федерация плавания.

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