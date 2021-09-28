«Главное — не рекорд, а занять первое место»: фридайвер Алексей Молчанов взял золото чемпионата мира

Последняя неделя сентября во фридайверском сообществе — горячее время. На Кипр со всей планеты съехались сильнейшие пловцы апноэ на важнейшие соревнования года — глубинный чемпионат мира по фридайвингу – 2021. Организатором состязаний является Международная ассоциация развития фридайвинга (AIDA).

Российскую сборную представляет команда в составе 15 человек, и выдающийся ныряльщик Алексей Молчанов уже успел отметиться на стартах — установил мировой рекорд.

«Вчера на соревнованиях получил золотую медаль, нырнув в биластах на 115 метров. Это мировой рекорд по правилам AIDA, он на 3 метра меньше моего абсолютного мирового рекорда (118 м), который я установил в июле на Багамах. Но на этих соревнованиях главное не рекорд, а занять первое место!» — признался спортсмен.

Чемпион мира признался, что остался доволен результатом, при том что в его карьере 115 метров — не самое глубокое погружение. Фридайвер поделился секретом, который позволил ему с успехом взять дистанцию: «Фокус во время нырка был на технике, чтобы по максимуму использовать преимущества легких и мощных калош ласт. Несмотря на вес 90 кг, самый экономичный режим — это короткие гребки со слегка большей частотой».

В настоящее время российский фридайвер Алексей Молчанов является выдающимся пловцом апноэ в мире. Минувшим летом состоялся настоящий триумф фридайвера на престижнейших соревнованиях Vertikal Blue – 2021 на Багамах. Там во всех четырех дисциплинах земляк завоевал первые места и стал автором новых мировых рекордов, а также впервые за историю апноэ нырнул на глубину 131 метр, став самым глубинным человеком на планете.

Добавим, Алексей Молчанов — сын прославленной чемпионки Натальи Молчановой, 24-кратный чемпион мира по правилам AIDA и CMAS, президент Ассоциации фридайверов России. Он основал школу фридайвинга, назвав ее именем своей матери, трагически погибшей во время погружения в августе 2015 года.

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