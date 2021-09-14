«О такой машине я и мечтала»: синхронистка Ромашина похвасталась новеньким авто за золото на Олимпиаде-2020

Звезда плавания после стартов в Токио стала единственной в мире семикратной чемпионкой по синхронному плаванию.

В Большом Кремлевском дворце в минувшие выходные состоялось торжественное чествование российских спортсменов, представлявших нашу страну на Олимпийских играх-2020 в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Помощник президента России Игорь Левитин вручил победителям и призерам Олимпиады не только дорогие иномарки, но и государственные награды.

Серебряные и бронзовые медалисты были награждены новенькими автомобилями BMW X3, победители Олимпиады стали обладателями ключей от BMW X5. Среди награжденные – пловцы-триумфаторы Олимпиады Евгений Рылов, Климент Колесников и другие звезды плавания, а также пловчихи-синхронистки, которые уже 20-й год подряд оставляют соперников без «золота», забирая все на стартах.

Легендой Олимпиады-2020 стала синхронистка Светлана Ромашина. 31-летняя «золотая рыбка» по итогам Игр в Токио стала единственной в мире семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. Спортсменка взяла две медали высшей пробы сначала в дуэте со Светланой Колесниченко, затем в групповой дисциплине.

Ромашина похвасталась четырехколесным подарком от родной страны у себя в микроблоге. Более того, президент Владимир Путин наградил пловчиху Орденом Александра Невского.

«Безусловно, это очень приятно, и я безумно благодарна. Также нам подарили прекрасные автомобили – о такой машине я и мечтала, оставлю ее себе», — призналась Светлана.

Восхождение на спортивный Олимп Светланы Ромашиной состоялось в 2008 году в Пекине. С тех пор звезда спорта неизменно привозит с Олимпиад золотые медали. Эти Игры стали заключительными в карьере российской синхронистки. Перед стартами в Токио Ромашина объявила, что уходит из спорта и намерена посвятить себя семье. Она замужем и воспитывает дочь-дошкольницу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!