Паралимпиада-2020: российские пловцы завоевали почти половину всех медалей нашей сборной на Играх

С 24 августа по 5 сентября в столице Японии Токио прошли Паралимпийские Игры-2020. Для сборной России это стали первые старты за последние 8 лет – в Рио-2013 атлеты с ограниченными возможностями здоровья, увы, были отстранены, пострадав из-за антидопинговых санкций.

Участие в Играх-2020 приняли 69 национальных паралимпийских сборных. Россияне по требованию МОК выступили под нейтральным флагом. В общемедальном зачете земляки заняли четвертое место, завоевав 118 медалей – это лучший за всю историю Паралимпиад результат для нашей страны.

Российские атлеты привезли 36 медалей высшей пробы, 33 серебряных и 49 бронзовых. Почти половину всех наград они взяли на воде. Добыв 49 наград, они стали вторыми по общему числу медалей в этом виде спорта. Кроме того, россияне стали авторами множества мировых рекордов на различных дистанциях.

К примеру, в эстафете 4х100 четверка пловцов Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев не просто доплыла до золота, а установила мировой рекорд — 4 минуты 6,59 секунды.

Настоящим триумфом на этих Играх стали выступления 26-летней Валерии Шабалиной и 23- пловца Романа Жданова. Пловцы завоевали по три золотых медали, Шабалина – еще и серебро, а Жданов – две бронзы. На двоих у них четыре мировых рекорда.

Валерия Шабалина установила мировой рекорд в плавании баттерфляем на 100 метров. Роман Жданов показал три лучших в истории времени на 150 метрах комплексом показал рекордное время 2 мин 21,17 сек, на 50 метрах брассом обновил рекорд до 46,49 сек. И накануне закрытия Игр 50 метров на спине Жданов проплыл за 40,99 секунды, обновив свой же мировой рекорд, установленный осенью 2019 года.

«Я планировал быть первым, но о том, чтобы снова выиграть золото с мировым рекордом, не думал. На меня не давило то, что я буду знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия Игр. Это будет другой день и другой настрой, скажем так, а сегодня я был нацелен на финал. Я полностью доволен своим выступлением в Токио», — подвел итоги Роман Жданов.

Церемония закрытия Паралимпиады состоялась в Токио в воскресенье, 5 сентября. Чемпион Игр Роман Жданов был выбран знаменосцем и с достоинством исполнил эту миссию.

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