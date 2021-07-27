Один вдох и четыре рекорда: как российский фридайвер Молчанов стал четырежды лучшим на Vertical Blue – 2021

На Багамах завершились престижнейшие соревнования по фридайвингу Vertikal Blue-2021, которые проходили с 13 по 23 июля в Голубой дыре Дина (Dean’s Blue Hole) на атолле Лонг-Айленд. Как мы сообщали ранее, российский пловец по апноэ Алексей Молчанов отметился на одной из дисциплин как абсолютный рекордсмен, нырнувший на одном вдохе вглубь на 131 метр в моноласте. Это лишь одно из его достижений на нынешних стартах.

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Всего за нынешние соревнования Алексей Молчанов стал лучшим четырежды. В первый же день соревнований фридайвер смог на одном дыхании погрузиться в пучину на руках по тросу на 126 метров.

В следующей дисциплине – без ласт – Молчанов снова установил мировой рекорд. Он смог нырнуть на глубину 90 метров, обновив мировой рекорд CMAS.

Очередной мировой рекорд авторства российского «человека-амфибии» был зафиксирован в дисциплине с биластами. В финальный день соревнований Алексей Молчанов нырнул на 118 метров, задержавшись в воде на 4 минуты 38 секунд. О каждом своем достижении пловец рассказывал в микроблоге, делился впечатлениями и размышлениями. Там же он подвел своего участия в нынешнем Vertical Blue – 2021

«Соревнования очень насыщенные, и с каждым разом было все сложнее делать ставки на идеальную технику. Но я знаю, как улучшить ее к следующим соревнованиям. Поэтому придется много тренироваться в бассейне», — написал Молчанов.

Таким образом, 34-летний прославленный фридайвер не только превзошел самого себя и свои рекорды, но и обновил мировые достижения в нескольких дисциплинах.

Напомним, Алексей Молчанов – 14-кратный чемпион мира по правилам AIDA и CMAS, президент ассоциации фридайверов. Сегодня ему принадлежит два десятка мировых рекордов. Он основал школу фридайвинга, которую назвал в память о своей матери Наталье Молчановой ее именем. Прославленная спортсменка установила более 40 мировых рекордов в погружении без снаряжения.

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