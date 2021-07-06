В добрый путь: проводы российской сборной на Олимпиаду состоялись в Кремле

Традиция встречаться с президентом перед отправкой на главные старты планеты существует в стране уже давно.

23 июля в столице Японии — Токио — стартуют главные спортивные соревнования планеты – летние Олимпийские игры – 2020. Они должны были состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет перенес их на год.

Несмотря на то что чрезвычайная ситуация с заболеваемостью новым вирусом продолжается во всем мире, отменять или переносить Игры на сей раз организаторы не стали. Разумеется, пройдет Олимпиада с беспрецедентными мерами безопасности олимпийцев, а также при полном отсутствии иностранных зрителей.

Перед тем как отправиться в олимпийскую деревню в Токио, отечественные олимпийцы из состава сборной по традиции, сложившейся в России много лет назад, побывали в Кремле, где состоялись проводы национальной команды на Игры-2020. Удачи атлетам пожелал лично президент страны Владимир Путин.

«В предстоящих испытаниях на олимпийских аренах с вами душой, теплом своих сердец — говорю это без всякого преувеличения — будет вся наша страна, вся Россия. Будем за вас болеть!» — передает слова главы государства Первый канал.

От лица олимпийцев ответ перед президентом держала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Девушка посетовала, что российской сборной придется выступать без триколора. Но весь мир знает, какую страну представляют атлеты в бело-сине-красной форме.

«А самое главное, что преданность и любовь к нашей стране находится здесь, у нас внутри, и этого у нас точно никто никогда не отнимет», — заявила пловчиха.

Позже спортсменка призналась своим онлайн-поклонникам в микроблоге: выступать перед президентом было волнительно. «Некоторые даже спрашивали меня: что волнительнее, выходить на старт Олимпийских игр или выступать перед публикой, а, главное, перед президентом. Наверное, отвечу так. В каждом деле важна практика, в целом я могу сказать, что выступать мне понравилось!» — призналась пловчиха.

Напомним, что на Игры отправляются 335 российских спортсменов, представителей 35 видов спорта. Почетную миссию нести знамя на церемонии открытия Олимпиады доверили волейболисту Максиму Михайлову и фехтовальщице Софье Великой.

Кстати, самая титулованная из ныне действующих российских синхронисток, Светлана Ромашина, объявила о завершении карьеры после Олимпиады в Токио.

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