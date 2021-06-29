Месяц до главных стартов: расписание заплывов с участием сборной России по плаванию на Олимпиаде в Токио

Счет пошел на недели – остается меньше месяца до главных спортивных стартов года. XXXII летние Олимпийские игры начнутся в столице Японии Токио 23 июля и продлятся до 8 августа. На Играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Отечественные эксперты возлагают большие надежды на плавание — они уверены, что национальная сборная имеет все шансы взойти на пьедестал, поскольку впервые за длительный срок команда пловцов отправляется на Игры в статусе фаворитов. Дело в том, что с двух последних чемпионатов мира российские атлеты привезли по три золота» — успех в Будапеште-2017, где они взяли 10 медалей, ребята улучшили в Кванджу-2019, откуда вернулись уже с 16-ю медалями.
Как пишет Sports.ru, на заплывах в Токио надежды на медали связаны с именами таких пловцов, как Юлия Ефимова, Климент Колесников, Антон Чупков, Евгений Рылов.
Водная битва обещает быть зрелищной, поскольку среди явных фаворитов сразу несколько стран. Это, например, сборная США с Калебом Дресселом и Кэти Ледеки в составе, Великобритания с Адомом Пити, Венгрия с Криштофом Милаком и Катинкой Хоссу. Не менее сильными являются и итальянская, японская, австралийская и команды Швеции и Нидерландов.
Количество комплектов и новшества
На Играх-2020 в Токио будет разыграно 35 комплектов медалей в бассейне, а также 2 комплекта — в плавании на открытой воде. На них, в общей сложности, претендуют 928 лучших пловцов мира.
Впервые в истории на этих Олимпийских Играх появится дистанция в плавании на 800 м вольным стилем у мужчин и 1500 м — у женщин. Кроме того, в Японии пройдет дебют смешанных соревнований — комбинированная эстафета 4х100 м.
Когда и какие старты пройдут в Токио
Первые заплывы на Играх-2020 начнутся 24 июля и продлятся они до 5 августа. Финальные старты объявлены с 25 июля, а марафонские заплывы — 4 и 5 августа. По данным сайта Всероссийской Федерации плавания, расписание было объявлено еще в сентябре 2018 года и остается неизменным:
25 июля, с 4:30 (МСК)
400 м, комплекс, мужчины
400 м, вольный стиль, мужчины
400 м, комплекс, женщины
эстафета 4×100 м, вольный стиль, женщины
26 июля, с 4:30 (МСК)
100 м, баттерфляй, женщины
100 м, брасс, мужчины
400 м, вольный стиль, женщины
эстафета 4×100 м, вольный стиль, мужчины
27 июля, с 4:30 (МСК)
200 м, вольный стиль, мужчины
100 м, спина, женщины
100 м, спина, мужчины
100 м, брасс, женщины
28 июля, с 4:30 (МСК)
200 м, вольный стиль, женщины
200 м, баттерфляй, мужчины
200 м, комплекс, женщины
1500 м, вольный стиль, женщины
эстафета 4×200 м, вольный стиль, мужчины
29 июля, с 4:30 (МСК)
800 м, вольный стиль, мужчины
200 м, брасс, мужчины
200 м, баттерфляй, женщины
100 м, вольный стиль, мужчины
эстафета 4×200 м, вольный стиль, женщины
30 июля, с 4:30 (МСК)
200 м, брасс, женщины
200 м, спина, мужчины
100 м, вольный стиль, женщины
200 м, комплекс, мужчины
31 июля, с 4:30 (МСК)
100 м, баттерфляй, мужчины
200 м, спина, женщины
800 м, вольный стиль, женщины
смешанная эстафета 4×100, комплекс
1 августа июля, с 4:30 (МСК)
50 м, вольный стиль, мужчины
50 м, вольный стиль, женщины
1500 м, вольный стиль, мужчины
эстафета 4×100 м, комплекс, женщины
эстафета 4×100 м, комплекс, мужчины
4 августа, 0:30 (МСК)
10 км, открытая вода, женщины
5 августа, 0:30 (МСК)
10 км, открытая вода, мужчины
Юлия Ефимова поборется за выход в финал 100 м брассом, заплыв пройдет 27 июля. 29 июля выступит Антон Чупков на 200-метровке брассом и Климент Колесникова на 100-метровке кролем, а 30 июля — Евгений Рылов на 200 м на спине.