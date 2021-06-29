Месяц до главных стартов: расписание заплывов с участием сборной России по плаванию на Олимпиаде в Токио

Счет пошел на недели – остается меньше месяца до главных спортивных стартов года. XXXII летние Олимпийские игры начнутся в столице Японии Токио 23 июля и продлятся до 8 августа. На Играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Отечественные эксперты возлагают большие надежды на плавание — они уверены, что национальная сборная имеет все шансы взойти на пьедестал, поскольку впервые за длительный срок команда пловцов отправляется на Игры в статусе фаворитов. Дело в том, что с двух последних чемпионатов мира российские атлеты привезли по три золота» — успех в Будапеште-2017, где они взяли 10 медалей, ребята улучшили в Кванджу-2019, откуда вернулись уже с 16-ю медалями.

Как пишет Sports.ru, на заплывах в Токио надежды на медали связаны с именами таких пловцов, как Юлия Ефимова, Климент Колесников, Антон Чупков, Евгений Рылов.

Водная битва обещает быть зрелищной, поскольку среди явных фаворитов сразу несколько стран. Это, например, сборная США с Калебом Дресселом и Кэти Ледеки в составе, Великобритания с Адомом Пити, Венгрия с Криштофом Милаком и Катинкой Хоссу. Не менее сильными являются и итальянская, японская, австралийская и команды Швеции и Нидерландов.

Количество комплектов и новшества

На Играх-2020 в Токио будет разыграно 35 комплектов медалей в бассейне, а также 2 комплекта — в плавании на открытой воде. На них, в общей сложности, претендуют 928 лучших пловцов мира.

Впервые в истории на этих Олимпийских Играх появится дистанция в плавании на 800 м вольным стилем у мужчин и 1500 м — у женщин. Кроме того, в Японии пройдет дебют смешанных соревнований — комбинированная эстафета 4х100 м.

Когда и какие старты пройдут в Токио

Первые заплывы на Играх-2020 начнутся 24 июля и продлятся они до 5 августа. Финальные старты объявлены с 25 июля, а марафонские заплывы — 4 и 5 августа. По данным сайта Всероссийской Федерации плавания, расписание было объявлено еще в сентябре 2018 года и остается неизменным:

25 июля, с 4:30 (МСК)

400 м, комплекс, мужчины

400 м, вольный стиль, мужчины

400 м, комплекс, женщины

эстафета 4×100 м, вольный стиль, женщины

26 июля, с 4:30 (МСК)

100 м, баттерфляй, женщины

100 м, брасс, мужчины

400 м, вольный стиль, женщины

эстафета 4×100 м, вольный стиль, мужчины

27 июля, с 4:30 (МСК)

200 м, вольный стиль, мужчины

100 м, спина, женщины

100 м, спина, мужчины

100 м, брасс, женщины

28 июля, с 4:30 (МСК)

200 м, вольный стиль, женщины

200 м, баттерфляй, мужчины

200 м, комплекс, женщины

1500 м, вольный стиль, женщины

эстафета 4×200 м, вольный стиль, мужчины

29 июля, с 4:30 (МСК)

800 м, вольный стиль, мужчины

200 м, брасс, мужчины

200 м, баттерфляй, женщины

100 м, вольный стиль, мужчины

эстафета 4×200 м, вольный стиль, женщины

30 июля, с 4:30 (МСК)

200 м, брасс, женщины

200 м, спина, мужчины

100 м, вольный стиль, женщины

200 м, комплекс, мужчины

31 июля, с 4:30 (МСК)

100 м, баттерфляй, мужчины

200 м, спина, женщины

800 м, вольный стиль, женщины

смешанная эстафета 4×100, комплекс

1 августа июля, с 4:30 (МСК)

50 м, вольный стиль, мужчины

50 м, вольный стиль, женщины

1500 м, вольный стиль, мужчины

эстафета 4×100 м, комплекс, женщины

эстафета 4×100 м, комплекс, мужчины

4 августа, 0:30 (МСК)

10 км, открытая вода, женщины

5 августа, 0:30 (МСК)

10 км, открытая вода, мужчины

Юлия Ефимова поборется за выход в финал 100 м брассом, заплыв пройдет 27 июля. 29 июля выступит Антон Чупков на 200-метровке брассом и Климент Колесникова на 100-метровке кролем, а 30 июля — Евгений Рылов на 200 м на спине.

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