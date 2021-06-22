Плавание в открытой воде: Абросимов и Кирпичникова квалифицировались на Олимпиаду в Токио

В течение двух дней, 19 и 20 июня, в португальском Сетубале состоялся Олимпийский квалификационный турнир по плаванию на открытой воде.

Все ближе главные спортивные старты планеты – Олимпийские игры-2020, перенесенные с прошлого года из-за пандемии коронавируса. Их старт запланирован на 23 июля в Токио. И практически все сборные страны по летним видами спорта сформированы. Последние квалификационные турниры проходят в плавании.

Так, в Португалии 19 и 20 июня прошли заплывы на открытой воде. В Сетубале было разыграно 15 мест в Токио, на них претендовали 110 спортсменов от национальных федераций которых за право выступить на Олимпиаде-2020 поборолись четверо россиян.

Это восьмикратный призер чемпионатов мира и Европы, многократный чемпион России по плаванию в открытой воде Евгений Дратцев, трехкратный чемпион Европы, многократный чемпион России Кирилл Абросимов, трехкратный призер Чемпионата Европы по водным видам спорта, чемпионка и рекордсменка России Анастасия Кирпичникова и бронзовый призер первенства Европы, неоднократный победитель и призер Первенство России Екатерина Сорокина.

Заплывы на 10 км состоялись на реке Саду, в 50 километрах от столицы страны Лиссабоне. По правилам отбора в Сетубале, от одной национальной федерации на этом квалификационном турнире могут отобраться только по один мужчина и одна женщина. Главное условие – войти в десятку на финише.

По результатам мужских заплывов, среди россиян на Олимпиаду отобрался Кирилл Абросимов. Он финишировал восьмым. Евгений Дратцев стал 32-м, сообщает Всероссийская федерация плавания.

«Я счастлив наконец-то отобраться на Олимпийские игры. Это была моя главная цель, начиная с 2016 года. Теперь цель выросла, и это только придает заряда работать и пробовать себя в борьбе за медаль», — признался Абросимов.

Пловец рассказал, что дистанция на Саду была не из легких – длинные прямые и меняющееся течение, ветер, волны, что отнимало много сил. К тому же, пришлось в буквальном смысле бороться – спортсмены плыли очень близко, Абросимову даже порвали костюм.

В женских стартах путевку на Олимпиаду завоевала Анастасия Кирпичникова. Спортсменка также приплыла восьмой. Кроме того, 20-летняя пловчиха ранее отобралась в Токио – она выступит в плавании в бассейне.

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