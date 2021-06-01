Доплыть до Олимпиады: главные спортивные события прошедшей весны

Чемпионат России и Европы по водным видам спорта, Этап Кубка мира по гребле и другие старты, по результатам которых отечественные пловцы и гребцы попали в сборные страны на главные состязания в карьере.

Традиционно в отечественном календаре спортивных событий по плаванию на весну выпадает масса крупнейших стартов. Кубок России, Чемпионат страны, участие в Чемпионате Европы по водным видам спорта – эти и многие другие мероприятия успешно состоялись несмотря на продолжающуюся пандемии коронавируса. Правда, с ограничениями, но, как говорят, это лучше, чем ничего – прошлый год наглядно это показал.

Все эти соревнования стали особенно важны для спортсменов и страны в целом еще и потому, что впереди – Олимпиада в Токио, которая была перенесена с 2020 года по понятным причинам. На основе результатов названы имена участников олимпийских сборных России по разным видам спорта.

Наиболее важные страты этой весны – в нашем обзоре.

Чемпионат России по плаванию

Главные старты страны прошли в Казани в начале апреля. По зрелищности и накалу страстей Чемпионат этого года может претендовать на звание самого яркого постпандемийного спортивного события в стране.

Самыми титулованными на Чемпионате Росси стали Климент Колесников и Мария Каменева, завоевавшие по 5 золотых и 2 серебряных медалей, сообщает Всероссийская Федерация плавания.

По итогам состязаний сформирована олимпийская сборная России по плаванию. В Токио отравляется тридцатка сильнейших пловцов страны. Это:

Юлия Ефимова, Анастасия Кирпичникова, Мария Каменева, Евгения Чикунова, Мария Темникова, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова, Анна Егорова, Арина Суркова, Елизавета Клеванович, Дарья Устинова (кролистка), Климент Колесников, Александр Кудашев, Мартин Малютин, Евгений Рылов, Иван Гирев, Александр Красных, Александр Щеголев, Антон Чупков, Кирилл Пригода, Илья Бородин, Александр Егоров, Илья Дружинин, Максим Ступин, Владимир Морозов, Андрей Минаков, Андрей Жилкин, Владислав Гринев, Кирилл Мартынычев, Михаил Вековищев.

Кроме того, на Чемпионате России были установлены новые рекорды страны, о которых, напомним, мы писали ранее.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

В середине мая в венгерском Будапеште состоялся Чемпионат Европы по водным видам спорта. И сборная России стала абсолютным лидером на прошедших стартах. В активе «наших» 42 медали, из них 20 – награды высшей пробы, 9 – серебряные медали и 13 – «бронза».

Чемпионат Европы по водным видами спорта, который, к слову, начал свою историю с 1926 года, включает соревнования по нескольким дисциплинам. Это плавание в бассейне и открытой воде, прыжки в воду и синхронное плаванию.

Не обошлось без рекордов мира. Климент Колесников установил сразу два достижения – на дистанции 50 м на спине в полуфинале он показал лучшее время 23,93 сек, а уже в финале побил свой новый рекорд, проплыв эту же дистанцию за 23,80 сек.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Важнейшие состязания этого года примечательны еще и тем, что один из этап проходил впервые в истории спорта на территории России. Местом стартов, в которых приняли участие лучшие гребцы планеты из 57 стар мира, стал гребной канал в Барнауле – столице Алтайского края. И это последний шанс в ряду отборочных олимпийских стартов, когда спортсмены могли побороться за лицензии.

В барнаульском этапе Кубка мира были разыграны шесть путевок на Олимпийские игры в Токио. Россияне участвовали в трех из шести видов программы олимпийской квалификации. Это гребцы Илья Штокалов (каноэ, 1000 метров), Наталья Подольская (байдарка, 200 метров) и Светлана Черниговская (байдарка, 500 метров).

По итогам стартов завоевать путевку в Токио смогла лишь Наталья Подольская.

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