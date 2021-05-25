Впервые в России: этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прошел на Алтае

На гребном канале Барнаула были разыграны путевки на Олимпиаду в Токио.

В столице Алтайского края – городе Барнауле с 20 по 23 мая проходили крупнейшие соревнования, которые вошли в историю российского спорта – II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В нем лучшие гребцы планеты боролись не только за звание сильнейших, но и за право выступить за олимпийские медали на Олимпиаде-2021, которая пройдет этим летом в японском Токио.

Такое спортивное событие мирового уровня состоялось впервые как в истории алтайского гребного спорта, так и России в целом. Пять стран претендовали на право принять на своей земле эти состязания, но Международная федерация гребли ICF отдала предпочтение сибирскому городу и, как оказалось, не прогадала. По мнению многих болельщиков, посетивших старты в эти майские дни, мероприятие прошло на высоком уровне.

Наши на Олимпиаде

В барнаульском этапе Кубка мира по гребле участие приняли 300 гребцов из 57 стран. Помимо медалей в разных видах состязаний, было разыграно шесть олимпийских лицензий в лодках-одиночках.

Российская сборная в результате барнаульского этапа приобрела к имеющимся 15 лицензиям на Олимпиаду-2021 еще одну. Эту путевку завоевала байдарочница Наталья Подольская на дистанции 200 м.

Победы россиян

По итогами этапа у россиян одно «золото» и пять бронзовых наград. Медаль высшей пробы взяли каноисты Захар Петров и Кирилл Романов в дистанции 500 м. Третье место на каноэ-одиночке у Ирины Андреевой, кстати, воспитанницы алтайской гребли. Андреева повторила успех уже в смешанных стартах – в дуэте с Дмитрием Шаровым из Воронежской области спортсмены стали третьими на 200-метровом заплыве.

На 1000-метровой дистанции по «бронзе» получили байдарочники Артем Коровин и Алексей Шишкин. На этой же дистанции третьими стали каноисты Захар Петров и Кирилл Романов.

Губерниев не приехал

Увы, не обошлось без скандалов, но, к счастью, не мировых. Как мы уже писали, комментировать столь знаковое для российского спорта событие должен был журналист Дмитрий Губерниев. Но накануне церемонии открытия барнаульского этапа Кубка мира он сообщил, что не может приехать. И не потому, что передумал или не захотел – решение вынужденное, и продиктовано интересами телеканала «Матч ТВ», где трудится комментатор.

В канун мероприятия организаторы провели тендер на право транслировать этап Кубка мира по гребле среди телевизионных СМИ. И победу в нем одержала тюменская пресса. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки написала гневное открытое письмо на имя губернатора Алтайского края, в котором выразила негодование от проигрыша в конкурсе. Дмитрий Губерниев как подневольное лицо вынужден был действовать в интересах телеканала.

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