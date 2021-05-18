Первые: российская сборная лидирует на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште

С 10 по 23 мая в столице Венгрии проходят состязания, которые перенесены с прошлого года.

В Будапеште в середине мая стартовали главные водные соревнования Старого Света, которые должны были пройти еще в 2020-м году — XXXV чемпионат Европы по водным видам спорта. По данным на 17 мая, в общем медальном зачете российская сборная лидирует – у нее 11 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых наград.

Второе место занимает Италия с 17-ю медалями (5 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых), третье – Украина с 5-ю золотыми, 4-мя серебряными и 2-мя бронзовыми наградами.

Дисциплины

Чемпионат Европы по водным видами спорта проводится с 1926 года. В его программе – соревнования по плаванию в бассейне и открытой воде, прыжкам в воду и синхронному плаванию. Водное поло вышло из списка дисциплин и с 1999 года проводится отдельно.

Синхронное плавание

В составе российской сборной синхронистов выступают в дуэте — Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко; соло — Варвара Субботина (произвольная программа); в микст-дуэте — Александр Мальцев, Майя Гурбанбердиева, Олеся Платонова; в группе с технической программой — Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Марина Голядкина, Полина Комар (Майя Дорошко, Вероника Калинина — резерв).

Не обошлось без происшествий. Светлана Ромашина в ходе соревнований старалась держать поклонников в курсе событий и активно рассказывала у себя в микроблоге, как обстоят дела на спортивном фронте. На дуэтах девушкам пришлось прервать выступление, и это была вина техники.

«Впервые в моей спортивной карьере соревнования были остановлены ровно посередине, и потом очень долго принималось решение, продолжать или переносить этот старт», — написала российская «золотая рыбка». – «Все это произошло из-за того, что подводный динамик очень плохо работал. У многих стран, например, у нас – хрипел, у кого-то отказывался работать совсем».

Пловчиха призналась, что второй раз выйти на старт будет стоить серьезных усилий. Но они со Светланой Колесниченко справились и взяли оба «золота» — в произвольной программе и в технике.

Первое место за соло в произвольной программе на пьедестале досталось Варваре Субботиной. Награду высшей пробы получила и команда – в технической программе. Кроме того, микст-дуэты Майи Гурбанбердиевой и Александра Мальцева – первые в технической, и Александр Мальцев и Олеся Платонова – в произвольной программе.

Таким образом, в активе сборной синхронистов — шесть золотых наград, что обеспечило ей первое место в медальном зачете.

Прыжки в воду

На трехметровом трамплине на золотую медаль прыгнул Евгений Кузнецов, Никита Шлейхер стал вторым. Уже дуэтом оба спортсмена, прыгнув синхронно, взяли «золото» в соответствующей дисциплине.

В соревнования по прыжкам с 10 метров в воду «золото» выиграл Александр Бондарь, третьим стал Виктор Минибаев. Синхронно исполнив прыжок с этой же высоты, оба прыгуна стали вторыми, уступив англичанам.

Среди женщин на 10-метровой вышке отличились Анна Конаныхина, взявшая медаль высшей пробы, и Юлия Тимошинина, которая стала второй.

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина дуэт в составе Ульяны Клюевой и Виталия Королева взял «бронзу», а с десяти метров Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина стали первыми, сообщает Первый канал.

Плавание на открытой воде

Состав отечественной сборной по плаванию на открытой воде был представлен мужской и женской командами. Среди пловцов — Абросимов Кирилл, Адеев Денис, Беляев Кирилл, Дратцев Евгений, Садыков Руслан, среди пловчих — Ермакова Валерия, Кирпичникова Анастасия Колесникова Софья, Новикова Мария, Сорокина Екатерина.

Взойти на пьедестал удалось только одному представителю российской сборной — Кириллу Абросимову. Атлет в заплыве на 25 километров стал третьи, уступив итальянцу и французу.

«Долгожданная для меня медаль, еще и на дебютной дистанции 25 км», — признался спортсмен.

Впереди — заключительные дни Чемпионата и соревнования по плаванию. Состав сборной по плаванию представлен тридцатью пловцами и выглядит следующим образом: Татьяна Белоногофф, Илья Бородин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Илья Дружинин, Александр Егоров, Анна Егорова, Юлия Ефимова, Александр Жигалов, Андрей Жилкин, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Климент Колесников, Александр Красных, Александр Кудашев, Мартин Малютин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Данил Семьянинов, Максим Ступин, Арина Суркова, Григорий Тарасевич, Мария Темникова, Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Антон Чупков, Александр Щеголев.

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