Красивая точка: синхронистка Светлана Ромашина после Олимпиады в Токио завершает спортивную карьеру

Самая титулованная из ныне действующих российских синхронисток Светлана Ромашина готовится к Олимпиаде в Токио, выступлением на которой намерена завершить свою карьеру. Об этом спортсменка рассказала сайту Международной федерации плавания (FINA).

«Я прекрасно понимаю, что Игры в Токио должны стать для меня четвертыми, и они должны быть последними в моей спортивной карьере. Скорее всего, это будет мое последнее выступление. Моя семья ждет меня. Очень хотелось бы второго ребенка», — сказала Ромашина.

Звезда артистического плавания пока еще не знает, какой деятельностью хотела бы заняться помимо семьи. В настоящий момент у нее стоит выбор между тренерством и международными спортивными связями.

«Прима отечественного синхронного плавания» — так часто называют Светлану Ромашину. В спорт будущая чемпионка пришла в девятилетнем возрасте из танцевальной секции. Ее тренером стала прославленный тренер Татьяна Данченко.

Первый достижения пришли к трудолюбивой пловчихе в пятнадцать лет – девушка вошла в состав национальной сборной России, оказавшись самой младшей из спортсменок. В том же году «золотая рыбка» становится дважды первой на чемпионате мира в Монреале, а еще через год – завоевывает звание чемпионки Европы.

Первое олимпийское «золото» появилось в активе Ромашиной в 2008 году в Пекине, где команда синхронисток превзошла в мастерстве всех оппонентов. Всего на олимпийский пьедестал Светлана Ромашина поднималась пять раз.

Кроме того, синхронистка за свою карьеру 21 раз завоевала звание чемпионки мира и 10 раз стала чемпионкой Европы. Перерыв в карьере звезда сделала в 2013 году, когда в ее семью «прилетел аист». У девушки родилась дочь Александра.

Напомним, что Олимпиада-2021 пройдет с 23 июля по 8 августа в столице Японии Токио. Всемирные спортивные старты были перенесены с прошлого года, когда по всей планете бушевал коронавирус. Его пандемия, к слову, продолжается до сих пор. И на главных стартах в Токио будут предприняты все соответствующие меры безопасности, связанные с ограничением распространения инфекции.

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