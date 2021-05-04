Кубок России по гребле на байдарках и каноэ завершился в Краснодаре

Чем ближе Олимпиада-2021, тем активнее идет борьба за лидерство в различных спортивных дисциплинах страны. В частности, еще не до конца сформированы составы сборных по водным видам спорта.

Два золота и четыре серебра

С 25 по 30 апреля в Краснодаре состоялся Кубок Росси по гребле на байдарках и каноэ. 350 сильнейших гребцов из разных уголков страны состязались на право взойти на пьедестал в различных дисциплинах на воде.

По итогам заездов в одиночках, двойках и четверках байдарках и каноэ на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров определились кандидаты на попадание в национальную сборную страны, которые выступят в заключительных мероприятиях перед Кубком мира и отбором на Олимпийские игры – 2021.

Среди обладателей наград высшей пробы – воспитанники барнаульской гребли, сообщает сайт www.barnaulcanoe2021.com . Среди обладателей «золота» на дистанции 200 метров в байдарке-двойке и «серебра» в одиночке – Александр Дьяченко, представляющий Алтайский край.

Серебро в заезде байдарок-четверок на 500 метров взял Кирилл Ляпунов. Среди женщин трижды отличилась Ирина Андреева. Спортсменка взошла на пьедестал за «золотом» после финиша на 200-метровой трассе в каноэ-двойке и за «серебром» в одиночке, а также получила второе место на дистанции 500 метров в каноэ-двойке.

Кстати, именно Александр Дьяченко стал лицом барнаульского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Алтайском крае с 20 по 23 мая.

Этап Кубка мира на Алтае

Титулованный байдарочник, олимпийский чемпион игр в Лондоне в 2012 году, Александр Дьяченко более двух лет выступает за Алтайский край. И именно он стал лицом масштабнейших стартов, которые пройдут на Алтай этой весной.

Причем, Дьяченко намерен не только покрасоваться на плакатах и сувенирке грядущих мероприятий, но и получить путевку на Олимпиаду в Токио. Напомним, мероприятие такого уровня будет проходить в Сибири впервые.

«Собираюсь быть максимально задействованным в программе Кубка мира. Нельзя упускать возможность посоревноваться вместе с мировыми лидерами накануне Олимпиады», — приводит официальный сайт алтайского спорта слова Дьяченко.

О грядущем барнаульском этапе Кубка мира по гребле вы можете узнать подробнее на сайте мероприятия — www.barnaulcanoe2021.com. Здесь указаны расписание стартов, в также необходимая информация, которая поможет сориентироваться зрителям, собирающимся побывать на масштабном спортивном событии мая.

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