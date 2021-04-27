Доплыть до Победы: на Алтае прошел суточный заплыв в ледяной воде, посвященный 9 Мая

Традиции зимнего плавания в Сибири существуют давно. На Алтае в теперь уже далеком 1993 году любители водных процедур в холодной и ледяной воде объединились в центр «Марафонское зимнее плавание», который спустя шесть лет был перерегистрирован в Алтайскую краевую общественную организацию «Белые медведи». И за это время к изначально небольшой группе аквайс-пловцов примкнули сотни любителей моржевания, возникло множество добрых традиций и мероприятий.

За плечами алтайских аквайс-пловцов – покорение не только могучих сибирских рек и озер, но и Байкала, а также блестящие выступления на международных соревнованиях по зимним видам спорта. И каждый раз члены сборной привозят высокие результаты и медали за первые места.

Доплыть до Победы

Среди традиций, которыми славятся «Белые медведи», — проведение эстафет и заплывов, приуроченных к памятным датам и событиям. И одним из таких стал старт, посвященный 9 Мая. В этом году моржи решили отметить приближающееся 76-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне суточным заплывом.

Кроме того, эстафету посвятили 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, а также Всемирному Дню здоровья.

Старты прошли 10 и 11 апреля. Участие в суточном заплыве приняли более 50 человек из Алтайского края, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей. Собрались любители зимнего плавания разных возрастов – от 7 до 70 лет. В общей сложности за сутки все они преодолели 51 км 700 м.

И днем, и ночью участники по мере готовности заходили на свой этап, стремясь улучшить результаты личного зачета. Каждый из пловцов заходил на свой этап длиной от 500 до 1000 метров по три – шесть раз. Температура в заливе Оби, где проходил марафон, составила в ту ночь 1 градус Цельсия.

По итогам заплыва аквайс-пловец Сергей Демченко (1969 г.р) показал лучший результат за всю историю проведения суточной эстафеты по зимнему плаванию, проплыв 5100 метров.

Кстати, суточный эстафетный марафон в проруби торжественно открыл рядовой Третьяков Анатолий Маркелович, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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