Месяц до стартов: на гребном канале Алтайского края начался монтаж зрительских мест для этапа Кубка мира по гребле

Остается месяц до главных стартов весны, которые пройдут на территории Алтайского края впервые, — этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Это поистине историческое событие – ни в регионе, ни в России до настоящего момента подобных состязаний еще не проводилось.

На барнаульский этап Кубка мира уже зарегистрировались гребцы из 43 стран, они выйдут на старт 20, 21, 22 и 23 мая. Здесь они поборются за путевки на Олимпиаду-2021, которая пройдет будущим летом в столице Японии Токио.

Лодки

В несколько этапов на гребной канал Барнаула прибыли байдарки и каноэ – всего 300 новеньких лодок. Их закупил «Фонд поддержки олимпийцев России». Байдарки-одиночки, байдарки-двойки, одноместные и двухместные каноэ уже ждут своего часа.

Лодки были доставлены в Алтайский край прямиком из португальского города Вила-ду-Конди и соответствуют требованиям Международной федерации каноэ (ICF) для использования на международных соревнованиях.

Трибуны

Зрительские трибуны, расположенные на берегу гребного канала Барнаула, состоят из трех секций вместимостью в тысячу мест каждая. На днях начался монтаж пластиковых кресел, которые представлены тремя цветами – синего, белого и красного оттенков.

Билеты

В продажу билеты для зрителей и болельщиков уже поступили. Планируется, что на каждый из четырех дней состязаний будет реализовано по 2 тысячи билетов на трибуну (с местом) и 4750 билетов на набережную (без места).

Стоимость билетов организаторы сделали максимально демократичной – 200 рублей – трибуна, 100 рублей – набережная, детям до 5 лет – бесплатное пребывание. Распространяются билеты на сайте kassy.ru.

В дни Кубка мира от Речного вокзала Барнаула до гребного канала будет курсировать бесплатный автобус при предъявлении билета на соревнования. Время движения транспорта запланировано в период с 7:30 до 20:00.

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Маскот

На одном из этапов подготовки к масштабному мероприятию организаторы провели конкурс на лучшее имя для талисмана состязаний. Свой маскот на гребном канале Барнаула существует уже несколько лет – это речной бобер. Однако, до недавнего времени он был безымянным.

Был объявлен конкурс, в результате которого в оргкомитет поступило более 1200 всевозможных вариантов имен для алтайского бобра. Во втором этапе было проведено голосование за наиболее звучное имя, в нем участие приняли свыше двух тысяч человек. Решением большинства победило имя Сибиряк, его предложил 12-летний спортсмен СШОР по гребле на байдарках и каноэ Влад Кудыш.

В настоящее время Сибиряк стоит на нулевом километре краевой столицы и «отсчитывает» с помощью цифрового электронного табло, сколько осталось до знакового спортивного мероприятия.

Расписание

Для удобства гостей и болельщиков специально создан и постоянно обновляется официальный сат барнаульского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. На портале www.barnaulcanoe2021.com организаторы указали расписание стартов, в также всю необходимую информацию, которая поможет сориентироваться зрителям, которые планируют побывать на масштабном спортивном событии мая.

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