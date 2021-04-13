Новые рекорды и путевки на Олимпиаду: в Казани прошел чемпионат России по плаванию

На главных соревнованиях страны стали известны имена пловцов, которые будут защищать Родину в Токио.

С 3 по 9 апреля в казанском Дворце водных видов спорта были определены чемпионы России по плаванию и разыграны путевки на Олимпиаду-2021, которая пройдет этим летом в Токио (Япония) и на чемпионат Европы, который состоится в Будапеште (Венгрия).

Без малого неделю лучшие пловцы страны состязались в мастерстве, скорости и силе, и по эмоциональному накалу и зрелищности состязания могут претендовать на звание одного из самых ярких спортивных событий постпандемийного периода. Однако, среди требований к массовому мероприятию обязательным стало соблюдение масочного режима.

Новые рекорды

Ни один чемпионат не обходится без рекордов, и нынешний казанский старт – не исключение. В первый же день рекорд России установил Илья Бородин (2003 г.р). На дистанции 400 м комплексным стилем он за 4:11,17 сек побил собственный рекорд прошлого года, а также установил юношеский рекорд мира, Европы и России.

На аналогичной дистанции в женском заплыве рекорд России установила Анастасия Сорокина, представлявшая Краснодарский край. Ее результат — 4:43,44.

Пловец Евгений Рылов (Московская область) отличился на 100 м на спине. Он установил рекорд России — 52,12 сек – и выполнил отборочный норматив.

На 100 м брассом 16-летняя пловчиха Евгения Чикунова, представлявшая Санкт-Петербург, обошла маститую Юлию Ефимову и установила юношеский рекорд России 1:06:06, взяв не только «золото», но и путевки на Олимпиаду. К слову, Ефимова тоже блистала – она стала первой, отличившись на 50 м брассом.

Блестящие результаты на финише показала Мария Каменева из Санкт-Петербурга. Спортсменка установила рекорд России на 50 м вольным стилем. Ее время — 24,20 сек.

Не остался без рекордов и Андрей Жилкин (Москва). Пловец показал 1:57,50 на дистанции 200 м комплексным стилем.

Двукратный чемпион мира на короткой воде Климент Колесников (20 лет) в этот раз также стал рекордсменом. На 100 м он показал 47,31, тем самым став не только чемпионом, но и рекордсменом России.

На 1500 м вольным стилем среди женщин рекордсменкой стала Анастасия Кирпичникова (Свердловская область). Пловчиха показала результат в 15:58,98, серьезно оторвавшись от конкуренток, и установила рекорд России.

На 400 м вольным стилем отличилась Анна Егорова (ХМАО-Югра / Калининградская обл.). девушка смогла преодолеть дистанцию за 4:04,10, чем вписала свое имя в книгу рекордов России, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации плавания.

Олимпийская сборная

По результатам чемпионата была сформирована олимпийская сборная России по плаванию, которая отправится этим летом в Токио выступать в индивидуальных дистанциях. По условиям отбора, спортсмену на Чемпионате необходимо было показать результат выше норматива и занять место не ниже второго.

Таким образом, сборная по плаванию сегодня представлена следующим составом:

Анастасия Кирпичникова, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Фесикова, Арина Суркова, Светлана Чимрова, Анна Егорова, Мария Темникова, Елизавета Клеванович, Дарья Устинова (кролистка), Александр Кудашев, Евгений Рылов, Климент Колесников, Мартин Малютин, Иван Гирев, Александр Щеголев, Александр Красных, Кирилл Пригода, Антон Чупков, Александр Егоров, Илья Бородин, Максим Ступин, Илья Дружинин, Андрей Минаков, Владислав Гринев, Андрей Жилкин, Владимир Морозов, Михаил Вековищев, Кирилл Мартынычев.

Каждый из спортсменов будет выступать в нескольких заплывах:

50 м вольным стилем: Мария Каменева, Владимир Морозов, Климент Колесников;

100 м вольным стилем: Климент Колесников, Андрей Минаков, Мария Каменева;

200 м вольным стилем: Мартин Малютин, Иван Гирев;

400 м вольным стилем: Мартин Малютин, Александр Егоров, Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова;

800 м вольным стилем: Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова;

1500 м вольным стилем: Александр Егоров, Кирилл Мартынычев, Анастасия Кирпичникова;

100 м брассом: Кирилл Пригода, Антон Чупков, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова;

200 м брассом: Антон Чупков, Кирилл Пригода, Евгения Чикунова, Мария Темникова;

100 м баттерфляем: Арина Суркова, Светлана Чимрова, Андрей Минаков, Михаил Вековищев;

200 м баттерфляем: Александр Кудашев;

400 м комплексом: Илья Бородин, Максим Ступин;

200 м комплексом: Андрей Жилкин, Илья Бородин;

100 м на спине: Климент Колесников, Евгений Рылов, Мария Каменева, Анастасия Фесикова;

200 м на спине: Евгений Рылов.

Как пишет сайт Спорт-Экспресс, на медали грядущих состязаний смело может претендовать элитная тройка, состоящая из действующих чемпионов мира – это Юлия Ефимова, Антон Чупков и Евгений Рылов. Они уже доказали свое превосходство не раз, и события в Токио должны привести их на пьедестал.

Напомним, Олимпийские игры – 2021 пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Состязания были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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