«Почему бы и нет»: Юлия Ефимова не исключила в будущем получение американского гражданства

При этом пловчиха отметила, что пока у нее даже нет грин-карты.

Неоднократный призер Олимпиад по плаванию Юлия Ефимова заявила, что у нее даже нет грин-карты, поэтому на данном этапе речи о получении американского гражданства не идет. В то же время в будущем она бы не отказалась от паспорта США, что помогло бы ей без виз ездить между многими странами.

«Если дадут такую возможность, то почему нет. А над грин-картой можно было подумать, чтобы не делать все время визы, потому что это так тяжело — постоянно открывать, переоткрывать. Там посмотрим». Юлия Ефимова

Как отметила Ефимова, ее не пугает возможная неоднозначная реакция соотечественников в случае получения гражданства другой страны. Как выразилась пловчиха, она уже заканчивает свой большой спорт, сообщает ТАСС.

Напомним, что Юлия Ефимова на Олимпиаде в японском Токио выступит только на своей коронной дистанции сто метров брасом. На 200 метров она не смогла отобраться по итогам чемпионата России, заняв в заплыве только третье место.

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