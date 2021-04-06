Новый рекорд Гиннеса: фридайвер Алексей Молчанов нырнул на 80 метров под лед Байкала

34-летний пловец Алексей Молчанов – сын легендарной чемпионки и рекордсменки мира по подводному плаванию без акваланга Натальи Молчановой. Его прозвали амбассадором океана, самым глубинным человеком в истории подводного плавания и «философом фридайвинга». Он достойно продолжает дело своей матери и этой весной установил еще один рекорд, снова вписав свое имя в книгу Гиннеса.

Подледное погружение

Айс-дайвинг – это когда аквалангисты погружаются в воду под коркой льда. Фридайвинг намного экстремальнее в этом смысле – дело в том, что погружение на вдохе с задержкой дыхания у спортсменов происходит при полном расслаблении организма. А в ледяной воде сделать это намного сложнее. И тем не менее, подледный фридайвинг становится все популярнее среди ныряльщиков.

Для Алексея Молчанова подледный фридайвинг – не в новинку, хотя обычно он ныряет в теплой воде. В прошлом году он проплыл 180 метров подо льдом Амерьевского доломитового карьера в Щелково, установив рекорд Гиннеса.

Поединок с Байкалом

В конце марта Алексей Молчанов взял новую высоту в своей карьере. Точнее, глубину: он отправился на самое большое озеро планеты – великий Байкал, чтобы по-своему покорить его.

На Байкале толщина льда превышает метр. Чтобы подготовить майны, то есть широкие проруби, требуется достаточно серьезная работа и дополнительные силы – бензопила и выносливые ледорубы.

Предыдущее достижение глубиной в почти 77 метров в недра Байкала принадлежало российскому ныряльщику Андрею Матвеенко. Перед тем, как совершить погружение, Алексей Молчанов совершил тренировочные ныряния – сначала на 45 метров, а затем на 65. Тренировка проходила при – 10 градусов Цельсия, в то время как в воде почти +3.

Рекордное время

Подледное погружение происходит в гидрокостюме и моноласте. После разогрева и тренировочных погружений Молчанов отправился на глубину. Чтобы зафиксировать рекорд спортсмена, в недра озера был установлен трос с разметкой, на финише которой разместили карточку. Именно ее нужно было поднять на поверхность Молчанову, чтобы доказать свой результат.

Для подстраховки спортсмена по всей дистанции располагались фридайверы и судьи, трос был освещен. Рекорд под водой также фиксировали фотографы и видеооператоры.

На погружение до заветной карточки Молчанову понадобилось 2 минуты 53 секунды. Поднявшись на поверхность, спортсмен искупался в овациях команды, которая болела за него.

«Тут все тяжелее – быстрее замерзаешь, в тяжелом костюме непросто, но зато это намного интереснее», – признался фридайвер в интервью порталу Sports.ru.

Двадцатый рекорд

80-метровео погружение Алексея Молчанова в воды Байкала на одном вдохе побило рекорд Гиннеса. Это достижение стало двадцатым рекордом для спортсмена. И посвятил он его великому озеру.

«Новый рекорд я бы хотел посвятить этому удивительному месту. Байкал — это уникальное природное явление и живой организм, который важно сохранить для будущих поколений!», — написал пловец у себя в Instagram.

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