Гулять по воде: почему сапсерфинг завоевал любовь горожан

Как при закрытых границах и недосягаемых серф-спотах не лишать себя водных развлечений.

Серфинг в последние годы смог стать одним из самых популярных увлечений туристов. Многие планируют свой отпуск специально ближе к серф-спотам, где с головой погружаются в пучину любимого хобби.

Однако пандемия коронавируса попутала карты не одному серфингисту. Кто-то нашел альтернативу в искусственной волне в специальных бассейнах, кто-то увлекся вейксерфингом, а некоторым достаточно и вовсе легкой водной зыби, пристрастившись к сапбордингу.

Гавайи стали ближе

Сапбординг, или сапсерфинг, пришел к нам оттуда же, где появился и его старший брат, — прямиком с Гавайев. Плот, который не тонул, и весло для его управления идеально подходят для перемещения между островами. Но на большую землю сапы как водное развлечение и самостоятельный вид спорта попали в начале 2000-х.

Надувные доски стали альтернативой для тренировок пловцов на воде без волн – так спортсмены поддерживали себя в форме, тренируя баланс и выносливость вдали от серф-спотов.

Ищем баланс

На самом деле, чтобы встать на сап, не обязательно обладать спортивной подготовкой и быть заядлым серфером. Сегодня катание на сапбордах стало популярным развлечением у горожан – когда одни тоскуют по Бали и Фиджи, другие уже исследуют местные реки и загородные озера. Ведь волна здесь совсем не нужна. Доска управляется с помощью весла, пловец стоя или сидя легко справляется даже с интенсивным течением.

Новичку сложнее всего дается первый шаг – поиск баланса. Чтобы «гулять по воде», слушая музыку или наслаждаясь звуками природы, нужно встать на доску. А это, порой, то еще приключение: одно неловкой или несмелое движение – и «всадник» уже по уши в воде. Поэтому для начала нужно найти свой баланс на мелководье, а потом покорять глубоководные горизонты.

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Спорт или отдых?

Неспешные прогулки по прохладной водной глади вдали от душного города – что может быть желаннее после трудового дня? Тем более теперь, когда надувные доски продаются уже чуть ли не в магазине у дома. И вот уже появляется повод выбраться на водоем всей семьей.

Для ищущих гармонии с собой и окружающим миром уже изобрели систему тренировок сап-йога. Практика проходит на спокойной воде без течения и волн, все асаны и медитации выполняются на доске точно так же, как в зале.

Однако, сапбординг – это не только семейный отдых в выходные, или медитация на воде. Это еще и настоящий вид спорта со своими правилами и состязаниями. Здесь уже необходима специальная подготовка: снаряжение, тренировки и сплавы под наблюдением профессионалов.

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