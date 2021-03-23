Медитация или плавание? Что такое флоатинг и при чем тут море

Процедуры флоатинга появились в российских СПА-салонах относительно недавно и пришли к нам из-за рубежа. Жители США уже давно облюбовали этот метод восстановления сил – физических и душевных. Обязательными атрибутами флоатинга являются соленая вода, музыка и специальный бассейн, или флоат-камера, в которую погружается человек во время сеанса.

Из истории

Флоатинг – это метод глубокого расслабления организма. Его изобретателем более полувека назад стал американец Джон Лилли, нейропсихолог. В 1954 году он начал работать над исследованием о влиянии полной изоляции человека от внешних факторов на состояние его мозга и нервной системы.

Врач соорудил первую капсулу сенсорной депривации, в которой человек располагается на воде комфортной температуры, с большой концентрацией соли. Главными требованиями к обстановке были шумоизоляция и соленая вода – пловец будто находится в невесомости и парит над поверхностью, — и полный физический покой — то есть ни плыть, на грести не нужно.

Реабилитация спортсменов

Флоатинг вскоре заинтересовал спортивных врачей. Его влияние на организм специалисты решили направить на реабилитацию атлетов после серьезных физических нагрузок. Известно, что флоатингом занимался во время восстановления после травмы спины призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине легкоатлет Филлипс Айдову. И во многих центрах флоатинга существуют специальные программы для восстановления спортсменов и танцоров.

Для души

Флоатинг часто сравнивают с медитацией. Обстановка, в которой проходит процедура, невероятно расслабляет и настраивает мысли на нужный лад. Человек один на один со своими рассуждениями, абстрагируется от суеты, проблем, сложностей. Обычно в СПА-центах, где предлагается флоатинг, включают спокойную расслабляющую музыку, и тогда уже соблюдены все условия для успешной медитации.

Для тела

В капсуле, где происходит процедура флоатинга, используется соленая вода, по концентрации приближенная к составу Мертвого моря. Высокое содержание хлорида натрия поддерживает человека на поверхности в максимально естественном положении. Расслабляются мышцы, вытягивается позвоночник, уходят все зажимы, которые появляются от сидячего образа жизни.

Кроме того, сама соленая вода оказывает терапевтическое воздействие на кожу человека. Выводится лишняя жидкость из организма, происходит интоксикация, снимаются мышечные боли, которые появляются, к примеру, у спортсменов после тренировок.

Особенно полезен флоатинг беременным. Процедура позволяет снять отеки и разгрузить позвоночник. Однако перед посещением капсулы женщине надо проконсультироваться с врачом.

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