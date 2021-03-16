«Идеальная вода»: чем примечателен алтайский канал, на котором в мае состоится этап Кубка мира по гребле

Проводивший на Алтае сборы спортсменов-гребцов перед Олимпиадой-2008 тренер Сергей Верлин ранее признал, что база подходит для мероприятий разного уровня.

Начало гребле на байдарках и каноэ на Алтае положил двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по гребле на байдарках, заслуженный мастер спорта СССР Константин Костенко. Благодаря его инициативе в Барнауле в 1984 году начал строиться гребной канал на Оби.

История гребного канала

Глубина водоема для занятий греблей составляет порядка 16 метров, что дает эффект «быстрой воды». Размеры канала – 1850 на 110 метров. И к тому же здесь благоприятная роза ветров, что не может не влиять на результаты заплывов.

На сегодняшний день гребной канал в Барнауле – единственный в Сибири. Здесь в 2008 году провели сборы перед Олимпиадой в Пекине российские гребцы. В результате каноист Максим Опалев в Китае «написал историю» — он стал первым в России олимпийским чемпионом по гребле на байдарках и каноэ. А Сергей Верлин, который являлся главным тренером олимпийской сборной России по гребле на байдарках и каноэ, заметил:

«Идеальная дорога. Идеальная база, идеальная вода. Это очень хорошо, когда можешь думать только о спорте и тренировках. А вообще, я почувствовал, что Алтай — место особое, святое».

Кубок чемпионов

О барнаульском гребном канале заговорили вновь в 2018 году. Здесь прошли соревнования под эгидой Международной федерации каноэ (ICF) — «Кубок чемпионов — 2018». Осенью сюда прибыли представители из 24 стран мира: среди них 19 участников Олимпийских игр, среди них 2 олимпийских чемпиона и 5 призеров Олимпийских игр; 12 чемпионов мира и 12 призеров чемпионатов мира; 4 призера кубка мира, 4 чемпиона Европы и 6 призеров чемпионатов Европы, 1 победитель первенства мира и 2 призера первенства мира. Комментировать масштабное спортивное событие прибыл Дмитрий Губерниев.

Подготовка к состязаниям на канале прошла серьезная. Здесь было установлено современное оборудование на дистанции в 1 тысячу метров. Это автоматическая стартовая система, которая предназначается для синхронного старта лодок. Она монтируется из отдельных конструктивных элементов — стартовых модулей по 9 штук в ряд, образуя одну стартовую линию длиной 81 метр для синхронного старта лодок на одной дистанции.

Кстати, в нашей стране каналов с аналогичным оборудованием всего четыре — в Москве, Казани, Краснодаре и теперь в Барнауле.

Кроме того, инфраструктура канала была полностью пересмотрена. Сделаны берегоукрепление и намыв грунта, проложены инженерные сети, возведен комплекс зданий и вспомогательных сооружений: главный корпус, эллинги, вышка, станция второго подъема, пожарный резервуар, гараж, котельная, трансформаторная подстанция и помещение для аварийного источника электроснабжения — дизельного генератора.

В трехэтажном главном корпусе расположены несколько тренажерных залов, душевых, методический и медицинский кабинеты, конференц-зал и ряд необходимых бытовых помещений.

Этап Кубка мира

В преддверии главного события года – Этапа Кубка мира по гребле на байдарках, который пройдет на Алтае ужен в мае, — на барнаульском гребном вовсю ведутся подготовительные мероприятия. Кстати, за возможность принять у себя этот турнир состязались пять государств, но Международная федерация гребли ICF доверила проведение соревнований именно столице Алтайского края.

Событие поистине историческое, ведь на алтайской воде лучшие гребцы планеты поборются за путевки на Олимпиаду в Токио. Причем, столь важнейшие состязания не только для Алтая, но и всей России – первый в истории.

«Стараниями правительства Алтайского края, Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края в Барнауле за несколько последних лет создан центр гребного спорта мирового уровня.

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ считает гребной канал в Барнауле важнейшим плацдармом для развития данного вида спорта в Евразии и подготовки российских спортсменов к крупным международным стартам в этой части света», — заметил ранее Евгений Архипов, Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Смотрите также