Впервые в России: как Алтайский край готовится принять Кубок мира по гребле

В столицу региона прибыли первые байдарки и каноэ, на которых спортсмены из 50 стран планеты будут бороться за путевку на Олимпиаду в Токио.

После проведения на территории Алтайского края международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ «Кубок чемпионов» в 2018 году о Барнауле заговорили на мировом уровне. И позднее стало известно, что столица региона в 2021 году примет турнир, в котором лучшие гребцы планеты поборются за путевки на Олимпиаду в Токио. Столь масштабное событие случится впервые не только в истории Алтая, но и всей России.

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В середине мая 2020 года на гребном канале Барнаула пройдет II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. За возможность принять у себя этот турнир состязались пять государств, но Международная федерация гребли ICF доверила проведение соревнований именно Барнаулу.

Специально для этого события гребной канал в столице Алтайского края серьезно преобразился. Оценить подготовку к международным состязаниям прилетал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Подготовка идет в рабочем режиме без каких-либо нарушений сроков. Сам по себе объект очень интересный и перспективный, он отвечает всем международным требованиям. Я уверен, что на нем будут проведено еще не одно мероприятие международного спортивного календаря», — отметил во время осмотра гребного канала министра.

А совсем недавно на гребной канал прибыла первая партия лодок, на которых будут соревноваться спортсмены. 29 байдарок-одиночек, 28 байдарок-двоек, 8 одноместных каноэ и 7 двухместных моделей, одобренных Международной федерацией каноэ (ICF) для использования на международных соревнованиях, стали первой частью груза, который переместится из португальского города Вила-ду-Конди в Барнаул.

Всего «Фонд поддержки олимпийцев России» закупил почти 300 лодок.

Эти суда изготовлены европейской компанией специально для майского Второго этапа Кубка мира. Модели требуют очень бережного хранения, поскольку имеют в своем составе особое покрытие для скольжения по водной глади. Оно истирается при контакте со стихией буквально за три года.

I этап Кубка мира состоится 12-16 мая в венгерском городе Сегед, а II этап — 20-23 мая в Барнауле. И поскольку транспортировать индивидуальный инвентарь гребцов в сжатые сроки невозможно, ранее организаторы приняли решение закупить лодки заблаговременно.

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