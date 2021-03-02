Бой с водой: что такое гребной слалом и почему горные реки не подходят для тренировок

Среди множества водных видов спорта известен ряд дисциплин, в которых пловцу нужно не только покорить стихию, но даже вступить с ней в борьбу. Гребной слалом – наиболее ярко демонстрирующий это вид спорта. Спортсмену необходимо не только хорошо плавать, грести, управлять байдаркой, но и обладать выдающимися физическими данными, чтобы справиться с бурной водой.

Препятствия

Гребной слалом – это гонки на байдарке или каноэ в бурном водоеме – на участке реки либо специальном искусственном канале, — где установлена трасса с препятствиями и воротами, которые необходимо пройти за как можно меньшее время.

Ворота в гребном слаломе состоят из двух свисающих с горизонтально натянутого троса вех, окрашенных в бело-зеленый («прямые ворота» — должны проходиться по течению) или бело-красный («обратные ворота» — должны проходиться против течения) цвета. Ворота нумеруются в порядке их прохождения на табличке сверху. В среднем на трассе протяженностью 250-400 м находится от 18 до 25 ворот.

Водоемы

Как ни странно, тренироваться гребцам-слаломистам удобнее всего на искусственных водоемах. Специально для этого в нескольких европейских странах сооружены тренировочные базы, куда съезжаются на сборы атлеты из разных стран.

Кирилл Сеткин – чемпион России по гребному слалому. Он уроженец Горно-Алтайска, мастер спорта России, мастер спорта международного класса, чемпион России, многократный победитель и призер чемпионатов, первенств и этапов кубка мира. Высокие результаты сибиряка позволяют ему рассчитывать на попадание в Олимпийскую сборную России на Игры-2021 в Токио, путевка на которые будет разыграна уже в мае.

«Наш вид спорта вышел из водного туризма, — рассказывает Кирилл Сеткин. – В Европе он стал развиваться значительно раньше, так что его еще в 1972 году включали в программу Олимпийских игр в Мюнхене. Хотя потом на 20 лет убрали, но вернули вновь, и в 1992 в Барселоне уже спортсмены из разных стран смогли дойти до победы. А в России Федерации гребного слалома всего-навсего 10 лет. У нас это молодой вид спорта, а в Старом Свете давно созданы все условия».

Российский спортсмен рассказал, что этапы кубка мира, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Олимпийские игры, первенства мира проходят на специальных каналах. Есть исключения, где реки благоустраивают и устанавливают трассу и препятствия – бочки, валы, волны, но высокого ранга соревнования проводят только на искусственных водных сооружениях — так организаторам легче предсказать стихию.

С головой на плечах

Но гребной слалом – это не просто про борьбу. Здесь очень важно «шевелить» мозгами. «Много приходится анализировать, держать в голове кучу информации», — признается чемпион. И поясняет:

«Если у тебя хороший план на дистанции, то он может тебя вывести на пьедестал. Его мы разрабатываем вместе с тренером – обсуждаем, какие элементы в каком месте я буду применять, как ставить гребок, каким у меня будет положение корпуса, положение лодки, как буду использовать это или то препятствие, с каким креном подъехать к этим воротам – то есть на каждые ворота я должен буду себе ответить на все эти вопросы».

И как раз такая головоломка помогает держать в тонусе не только тело, но и дух. Но одно неверное действие или просчет на трассе может стоить дорого – за ошибки здесь добавляют дополнительное время.

Справка Teleprogramma.pro

Кирилл Сеткин — российский гребец-слаломист. Чемпион России по гребному слалому, мастер спорта России, Мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер Чемпионатов, Первенств и Этапов Кубка Мира.

Смотрите также