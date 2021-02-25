Если вы выбрали плавание: сдаем тест ГТО

Уже седьмой год в стране действует возрожденная с советских времен традиция сдачи физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Традиции комплекса ГТО возникли в стране еще в 1931 году и стали основой для физического воспитания детей, подростков, взрослых плоть до 1991 года. С 2014 года комплекс мероприятий ГТО вновь внедряется в качестве обязательной физической подготовки всех жителей нашей страны.

Принять участие в спортивном мероприятии может любой желающий в возрасте от шести лет и старше, активно занимающийся спортом. При этом не имеет значения, где и в каких условиях осуществляется физическая подготовка: самостоятельно, в спортзале или в секции. Выполнение нормативов ГТО — это сугубо добровольная инициатива, которая, стоит отметить, пользуется большой популярностью у земляков, независимо от их пола, возраста, статуса.

Так что же нужно для того, чтобы выполнить нормы ГТО?

Существует ряд условий к кандидату.

1) Нужно получить медицинскую справку у своего терапевта об отсутствии противопоказаний к физическим нагрузкам.

2) Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru. Это необходимо для того, чтобы кандидату был присвоен уникальный ID-номер. После регистрации на электронную почту заявителя поступит уникальный идентификационный номер, состоящий из одиннадцати цифр. С его помощью можно попасть в личный кабинет, где есть нормативные показатели на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия для возрастной ступени зарегистрировавшегося.

3) Подать заявку на выполнение нормативов в ближайший Центр тестирования ГТО (они есть в каждом городе), там участника зарегистрируют и сообщат о месте и времени проведения испытаний.

Плавание

Одной из дисциплин, которые сегодня входят в комплекс ГТО, является плавание. Преодолеть испытуемому нужно дистанцию в 25 или 50 метров — все зависит от возрастной категории сдающего тест.

Сдача теста проводится в бассейнах или специально оборудованных местах на водоемах. Стартовать кандидату можно с тумбы, бортика или из воды — на усмотрение испытуемого.

Способ плавания — произвольный. Участник касается стенки бассейна или края (границы) специально оборудованного места для плавания какой-либо частью тела при завершении каждого отрезка дистанции и на финише.

Однако наличие ошибок во время выполнения норматива по плаванию может привести к обнулению результата. Важно ни в коем случае не касаться дна ногами или ходить по нему, а также использовать для продвижения или сохранения плавучести разделителей дорожек или подручных средств.

Результаты

Среди обязательных дисциплин, помимо плавания, есть еще целый ряд нормативов, выполнение которых влияет на прохождение всего комплекса. И результатом станет получение заветного значка «ГТО» — бронзового, серебряного или золотого достоинства.

Однако не у всех и не сразу получается взять высоту. И в программе ГТО такой момент предусмотрен.

«Если пройти весь комплекс не получилось, то можно вновь приступать к его выполнению. Участнику тестирования дается год — как для школьников, так и для взрослых. Человек сам говорит: можно, я потренируюсь и опять приду? Появляется азарт, ему хочется достичь результата. И человек начинает заниматься физкультурой. ГТО — это же не спорт высших достижений. Это чистая физкультура, и тесты рассчитаны на обычного гражданина, который пусть минимальное количество времени физкультуре, но уделяет», — подчеркивает директор Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» Алтайского края Андрей Цепенок.

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