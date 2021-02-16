На примере Решетовой: психолог и спортсмен объяснили, чем полезен серфинг

Модель, телеведущая Анастасия Решетова осенью прошлого года объявила о расставании с бойфрендом Тимуром Юнусовым, наиболее известным как рэпер Тимати. Влюбленные завершили отношения спустя почти пять лет, и даже наличие маленького ребенка не повлияло на разрыв.

За время союза с Тимати Решетова переняла у любимого довольно экстремальное увлечение – серфинг. Девушка всерьез стала заниматься им и теперь регулярно тренируется в одном из московских бассейнов на искусственной волне. В общении с поклонниками модель назвала этот вид спорта одним из вызовов себе.

«Становлюсь лучше за счет преодоления», — отметила телеведущая. И добавила: «Словно из пазлов собирается полноценная личность».

По мнению психолога с 12-летним стажем Анастасии Завгородневой, человек подвергает себя испытаниям или опасностям тогда, когда ему действительно необходимо куда-то расходовать энергию и себя бодрить. В ход идут не только занятия экстремальными видами спорта.

«И речь здесь идет не о выходе из зоны комфорта, а о вызове, который ты сам себе бросил с удовольствием. Кто-то, например, ходит в тренажерку и прибавляет веса к штанге, и ему такой вызов в кайф. Ведь по-честному его туда никто не гнал, не заставлял покупать абонемент, ходить трижды в неделю и проводить там нелегкие тренировки? А после нагрузки человек чувствует удовлетворение и доволен собой», — отмечает психолог.

Относительно серфинга, которым занимается Решетова (и не только она, но и Тимати с дочкой Алисой), психолог отмечает – вызов, который спортсмен себе бросает очевиден: в этом есть адреналин – а получится или нет? Возьму я эту волну или не возьму?

«Конечно, это будоражит. И таким образом серфингист бросает себе вызов. Адреналин попадает в кровь, энергия бурлит, закаляется тело и дух, и в результате происходит хорошее психофизическое развитие», — подчеркивает Анастасия Завгороднева.

Ей вторит Денис Дрогайкин, сертифицированный серф-инструктор по системе ISA. Спортсмен отметил, что серфинг действительно позволяет сделать свою жизнь лучше.

«Серфинг помогает нам развиться физически и сделать личность более сильной. И изначально на волну люди встали, чтобы побороть свои страхи», — заметил спортсмен.

Поскольку в России возможностей для развития серфинга по географическим причинам, увы, нет, любители покататься на волнах быстро освоили и развивают дисциплины, которые имитируют морскую волну и борьбу со страхами, скейтферинг, сноуборд, вейкборд, — всего порядка 10 разновидностей.

По сути, покорить волну может любой. Обычно люди привозят любовь к серфингу из отпуска – отдыхая где-то на побережье, где есть волна и развит этот спорт, можно взять несколько уроков у местных спортсменов. И Денис Дрогайкин здесь обнадеживает – за две недели, что длится отпуск, достичь цели вполне реально:

«Если работает профессиональная команда инструкторов, то к 3-5 занятию она обеспечит результат для любого человека. Как минимум раз он прокатится стоя на ногах. Но и суперожиданий о том, что вы сразу прокатитесь на 15-метровых волнах, тоже здесь быть не должно», — заметил спортсмен.

Эксперт советует: если вы, планируя отпуск, поймали себя всерьез на мысли о серфинге, желательно до поездки на океан пройти специализированную месячную подготовку, то есть курсы. И уже иметь представление о том, что вас ждет в «дикой» среде, и необходимые навыки.

«Чтобы заниматься серфингом, не обязательно кататься на каких-то больших волнах. Можно покататься на волнах по колено и при этом стать абсолютно счастливым человеком на свете», — отмечает инструктор.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Завгороднева – психолог со стажем практической работы 12 лет. Окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет, руководит Центром психологической помощи.

Денис Дрогайкин — сертифицированный серф-инструктор по системе ISA (Международная ассоциация серфинга), основатель клуба Surfway Moscow. Пришел в серфинг после 12 лет занятий сноубордом. С тех пор 7-10 раз в год выезжает на океан, оставшуюся часть года проводит в Москве, занимаясь организацией учебного процесса клуба. Построил программу клуба так, чтобы все желающие, не выезжая из города, могли обучаться азам серфинга и поддерживать форму вдали от океана.