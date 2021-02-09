Где зажигаются звездочки: в Казани прошли Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин»

В столице Татарстана несколько дней проходили всероссийские соревнования по плаванию среди мальчиков 2006−2007 годов рождения и девочек 2008−2009 годов рождения. Для данной возрастной категории эти состязания были важнейшими в сезоне.

На стартах в Казани проводится многоборье по стилям плавания. Каждый пловец может принять участие в одном виде многоборья, которое включает в себя следующие дистанции:

— 800 м вольный стиль

— 200 м комплексное плавание

— 100 м одним из четырех стилей плавания.

Для алтайского плавания знаковым стало выступление Артема Бирюкова, члена сборной команды региона, воспитанника СШОР «Обь». Юноша впервые стал призером на соревнованиях «Веселый дельфин», сообщает официальный сайт Алтайского края. Из Казани пловец везет домой три медали — серебро в многоборье, бронзу в плавании на 800 метров вольным стилем и командное серебро в эстафете 4×50 метров баттерфляем.

Портал Teleprogramma.pro выяснил, благодаря чему Артему Бирюкову удалось достичь столь знаковых побед. В настоящее время пловец тренируется под руководством Андрея Жукова, главного тренера сборной Центра спортивной подготовки Алтайского края, тренера СШОР по плаванию «Обь».

«Три года назад Артем перешел в барнаульскую секцию плавания из Новоалтайска, его первый тренер Александр Королькевич. Его главные качества – это выносливость, умение делать хорошую большую работу», — отметил спортивный наставник пловца.

Андрей Жуков признался, что задача, которая стаяла перед юным пловцом на соревнованиях, — вернуться домой с медалью. И Бирюков выполнил ее достойно.

Для алтайского плавания победа Артема Бирюкова на столь престижных состязаниях – еще одна страница славы в летописи. «Это говорит о развитии плавания в регионе, что мы держим определенный статус в регионе краевой школы олимпийского резерва. Да и еще лет 10 назад в плавании было порядка 45 регионов со всей страны, то сейчас это уже 64. Плавание развивается, и на любых Всероссийских соревнованиях – Первенство ли, Чемпионат, — быть с медалью – это очень престижно», — отметил тренер Бирюкова.

На вопрос о том, что нужно, чтобы воспитать чемпиона по плаванию, Андрей Жуков подчеркнул – у спортсмена должны быть задатки к этому виду спорта. То есть помимо грамотно выстроенной системы тренировок сам воспитанник должен обладать «чувством воды».

«Нужно вставать рано утром, делать 2 тренировки в день, уже в определенном периоде, потому что идет ранняя специализация. И нужна система правильных, определенных действий. А также — хороший спортсмен: нужно все равно найти «золотую рыбку». Чтобы уехать с Первенства, с Чемпионата с медалью, надо обладать определенными данными».

Немаловажным качеством у ребенка должно быть «чувство воды». Как перышко падает в ручеек и его несет вода, так и пловец должен быть подобен такому перышку. Только с таким качеством можно добиться успеха», — убежден тренер.

Отметим, что традиции плавания в Алтайском крае заложены давно, и немало пловцов прославили свою малую Родину на федеральном и международном уровнях. В СШОР «Обь» гордятся воспитанниками Сергеем Маковым, чемпионом Всемирной Универсиады — 2007, чемпионом мира среди военнослужащих 2006 года, призером этапов Кубка мира, многократным чемпионом России.

Андрей Гречин — участник Олимпийских игр 2008 года в Пекине, вице-чемпион мира и двукратный чемпион Европы в эстафетах, многократный чемпионом страны. 30 апреля 2009 года на дистанции 100 метров вольным стилем Андрей Гречин с результатом 47,59 секунды побил рекорд России, который держался почти 15 лет.

На спортивном Олимпе ярко светит звезда Дарьи Цветковой. Она в 2011 году завоевала три серебряные медали юниорского первенства Европы и бронзовую медаль юниорского чемпионата мира. Спортсменка в 2012 году на Чемпионате России установила рекорд России на дистанции 50 м. баттерфляем и завоевала золотую медаль.

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