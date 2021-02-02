В воду с головой: как правильно возобновить тренировки по плаванию после перерыва

Регулярные занятия в бассейне – это одна из самых полезных физических активностей в любом возрасте.

Обильные и сытные застолья позади, рабочий режим восстановлен, и самое время возвращаться к тренировкам. Любители водных процедур, которые посещают бассейн с целью поддержания формы, похудения или восстановления, задумываются, как максимально правильно вернуться в воду после длительного перерыва – а такой читмилл многие себе разрешили в период каникул.

Чтобы первые посещения бассейна в новом году были приятными и, что немаловажно, полезными, следует учесть всего несколько моментов. Которые нам в качестве советов сформулировал Мастер спорта России по плаванию Илья Афонякин, тренер, кандидат педагогических наук.

Итак, если вы пропустили пару-тройку недель тренировок, возобновлять занятия в бассейне следует с меньшей нагрузки. Дайте себе «раскачаться», стартуйте более спокойно, для чего на четверть сократите ту привычную интенсивность, с которой вы занимались до каникул. И постепенно, от тренировки к тренировке наращивайте нагрузку.

«Оздоровительные – это кондиционные тренировки, и как правило, такие пловцы работают на средней частоте сердечных сокращений и, грубо говоря, в атлетическую зону не залезают, поэтому восстанавливаться им как спортсменам после тяжелой тренировки не надо», — отмечает Илья Афонякин. И добавляет: «У любителей плавания речь идет только о восстановлении дыхания — в течение 45 минут тренировки происходит давление на дыхательные мышцы, возникает кислородный голод. Но полчаса-час после заплыва все, как правило, у человека восстанавливается».

Поэтому не спешите после тренировки в душный офис, многолюдный супермаркет или торговый центр. Лучше вернитесь домой, попейте чаю, отдохните. А потом можно бежать по своим дальнейшим делам.

Количество тренировок в неделю каждый любитель определяет для себя сам. Как правило, для оздоровления взрослому достаточно стандартных двух раз в неделю. Три-четыре дня перерыва между тренировками – это комфортно, отмечает эксперт.

А вот относительно питания есть нюансы. На полный желудок идти на тренировку не следует. И уж, конечно, в день занятия лучше отказаться от жирного – чревато печеночным синдромом.

«Перед тренировкой за полтора-два часа предпочтите кашу и бутерброд. Или еще лучше – сладкую булку. Углеводное питание в период физической нагрузки – правильный выбор», — рекомендует тренер.

После заплыва многие отмечают повышенный аппетит. Это не потому, что вы плохо или мало поели перед бассейном. Дело в том, что вода ниже температуры тела, и организм, помимо мышечной нагрузки, тратит энергию на то, чтобы согреться.

«Почему плавание для похудения очень хорошо используется? Как раз именно за счет повышенной энергозатратности! И если кто комбинирует спортзал и бассейн, то лучше сначала попотеть в зале, а потом идти поплавать. Организм для обогрева в воде «топит» длинный источник энергии – жировую прослойку – в первую очередь межмышечную, а во вторую – те отложения, которые у нас женщины называют проблемными. И потом организм старается энергетику восстановить, а потом уже мышцы, если они устали», — поясняет специалист.

Отсюда и повышенный аппетит. И лучше его утолять чем-то углеводным, советует Афонякин.

«Лучше, чем перекус сладким чаем с булочкой, еще никто не придумал! Это ведь во времена сборной СССР придумали. Происходит восстановление энергетики, запасов гликогена которые были потрачены в первую очередь, в мышцах и в печени. Плавайте на здоровье!», — заключает Илья Афонякин.

Справка Teleprogramma.pro

Илья Афонякин — тренер по плаванию. Мастер спорта России по плаванию. Кандидат педагогических наук.