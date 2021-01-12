«На глубине 10 метров»: как алтайские дайверы встретили Новый год на дне Телецкого озера

Все по-настоящему

Традиция отмечать Новый год в воде у дайверов существует давно. Хотя бы символически, хотя бы в бассейне, но каждый любитель подводных путешествий считает своим долгом окунуться 31 декабря в свою стихию.

А вот сотрудники дайвинг-станции «Зазеркалье», которая существует на базе Алтайского биосферного заповедника в Республике Алтай, решили не просто совершить погружение в полночь на дно горного Телецкого озера, но и поводить хороводы у елки под водой и выпить шампанского.

«Встретить по-честному под водой Новый год в 00.00 было просто мечтой», — рассказал Роман Воробьев, сотрудник заповедника. И объяснил: «В Сибири сделать это крайне сложно, на большинстве водоемов уже стоит лед, нужна большая команда (праздник праздником, а безопасность прежде всего), организация, да и просто на морозе зимой ночью спуститься под воду — это экстрим».

Но в этом году трое алтайских дайверов решили окончательно – хватить мечтать, нужно погружаться и встречать!

«Живем мы в сотне метров от Телецкого, снаряжение всегда готово, да и давно, можно сказать, живем водой. Так что все закономерно, по-другому и быть не могло!», — объяснил Воробьев.

Сложности и минус по Цельсию

К вечеру озеро заштормило. Для самих дайверов – обстановки привычная, но погружение зимой ночью при хоть и невысокой, но волне назвать простым нельзя. «Мороз и пронизывающий ветер может вызвать обмерзание дыхательной аппаратуры и вообще всего снаряжения, делая погружение невозможным», — объясняет дайвер.

С этой проблемой помогла справиться горячая вода из чайников, которую заливали во вторые ступени регуляторов при замерзании и неконтролируемой подаче газа.

«Костюмы на выходе из воды мгновенно замерзали, сковывая движения, а отсоединить коннекторы шлангов после выхода из воды (+2.8) на берег ( -20) без кипятка уже невозможно. Мгновенно замерзает практически все!», — вспоминает Роман Воробьев.

Елочка и шампанское

Елку нарядили и установили на глубине 10 метров – пришлось зайти поглубже, чтобы дойти до прозрачной воды. Дело в том, что зимние шторма вызывают колебания воды, волны поднимают взвесь со дна и ухудшают прозрачность на мелководье.

Ну и конечно шампанское – какой Новый год без него! Но дайверам пришлось сделать практически невозможное:

«Нужно было открыть, перевернуть бутылку, зажимая горлышком палец сразу после отстрела пробки, вытащить регулятор изо рта и быстро сделать глоток, переворачивая бутылку донышком вверх, — газ в бутылке вытолкнет шампанское вниз, потом быстро зажать горлышко пальцем и передать ближнему. Ну и, конечно вставить загубник обратно в рот, чтобы снова дышать… В общем получилось далеко не с первого раза, и то, что попало в рот, было смесью шампанского с Телецкой водой и закуской из планктона», — смеется дайвер.

Роман Воробьев при этом подчеркивает, что алкоголь и дайвинг – несовместимые вещи, перед погружением никто никогда не пьет. А в новогоднюю ночь эта самая бутылка шампанского была символической.

«Встретить Новый год так, как даже не мечтал, в той среде, которую любишь и в которую стремишься попасть уже долгие годы, — это счастье! Причем, мечты сбываются неожиданно для мечтающего… Интересно было посмотреть на рыб, которые сначала испугались света и движения, а потом начали подплывать все ближе к нашей елке. Мелкие рыбешки начали пытаться прятаться в ней, а хищники их оттуда доставать. Получается, целое представление нам устроили подводные жители!», — отметил Роман Воробьев.

А как вы встретили Новый год?