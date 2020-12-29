Не переедать: что любителям плавания важно помнить в период новогодних праздников

О пользе плавания и водных процедур наслышан практически каждый. И если вы еще не в числе любителей бассейна, то предстоящие новогодние каникулы – это отличный повод начать тренироваться.

Однако праздничные выходные с обилием застолий и тостов могут нарушить планы на бассейн. Только вот наличие одного не значит исключение другого, и диетолог Нурия Дианова рассказала, как грамотно подойти к вопросу питания пловцу в такие дни.

«Важно соблюдать принцип «не переедать» перед занятием. Ведь происходит длительная монотонная нагрузка, работа всего тела, всего корпуса абсолютно. И переедание будет вызывать рефлюкс, дискомфорт в животе, тяжесть», — отмечает специалист.

Независимо от того, в какое время дня у вас тренировка, постарайтесь принять пищу за 1,5 часа до занятия, рекомендует диетолог. Последующий перекус сделайте также через 1,5 часа.

«Это более разумная стратегия, — отмечает эксперт по питанию. — И перед нагрузкой лучше есть немного меньше, чем ваша обычная порция».

Принимать в день тренировки нужно пищу, богатую белками, углеводами, клетчаткой. Только отдавайте предпочтение не тяжелому цельному куску мяса, а чему-то легкому. Пусть это будет омлет, творог; котлеты или мясное суфле – то, что более комфортно усваивается и не дает ощущения тяжести.

«Стоит отметить, что если человек регулярно занимается плаванием, то аппетит после такой нагрузки всегда более повышенный, чем после тренировок в зале. Потому что идет работа абсолютно всех групп мышц. Более интенсивны баттерфляй, кроль очень энергетически затратный. Брас спокойнее. Но в целом весь спорт на воде энергетический, поэтому аппетит очень повышается после него», — отмечает Нурия Дианова.

Итак, главное: совместить приятное – новогодние деликатесы и салатики – с полезным – тренировками в бассейне, реально, важно лишь не переедать.

Да, это так просто, но и нелегко одновременно – соблазн открыть в выходной день вместо двери в спортклуб холодильник невероятно велик. Просто помните, что есть можно все, но по чуть-чуть. И лучше за 1,5 часа до тренировки.

Справка Teleprogramma.pro

Нурия Дианова — врач-диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения, автор методички «Памятка для пациентов: Пришел, увидел, победил — гепатит C».

В 2010 году прошла ординатуру по гастроэнтерологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. В 2013–2016 гг. прошла аспирантуру по гепатологии на базе МНКЦ.

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